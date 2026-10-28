به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، باکس «سریال‌باز» متناسب با سلیقه مخاطبان جدی و پیگیر سریال‌های تلویزیونی، هر هفته بامداد روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند در ایام تعطیل، چندین قسمت از یک سریال را به‌صورت پیوسته تماشا کنند.

سریال «اسکناس‌های جعلی» به کارگردانی مشترک کریشنا دی کی و راج نایدیمرو، پنج شنبه و جمعه (۷ آبان ماه و ۸ آبان ماه) ساعت ۲۴ بامداد روانه آنتن می‌شود.

داستان این سریال، درباره سانی نقاش فقیر، اما ماهری است که به ناچار به خاطر مشکلات مالی به نقاشی پول تقلبی روی می‌آورد و همین او را به تبهکاری بی‌رحم به نام منصور می‌رساند.

سانی در نهایت برای دفاع از خود در برابر منصور و آدم‌هایش می‌ایستد و...

از بازیگرانی که در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان شاهد کاپور، ویجی ستوپاثی، بووان آرورا، جاسوانت دلال و سامیر کاکار را نام برد.

شبکه تماشا با احیای باکس «سریال‌باز»، فرصتی را برای علاقه‌مندان به تماشای پیوسته سریال‌های جذاب و پرتعلیق فراهم کرده است. «اسکناس‌های جعلی» نیز با داستانی درام، این هفته مخاطبان را در جریان ماجرایی جنایی قرار می‌دهد و می‌تواند تا پایان، آنها را با خود همراه کند.