به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، پس از دیدار با غلامحسین محمدی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت: پیگیری اجرای طرح درمانگاه تأمین اجتماعی در سملقان از هفته آینده با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: برای تکمیل بخش‌ام‌آر‌آی بیمارستان حضرت ثامن (ع) تأمین اجتماعی نیز با دستور رئیس سازمان، گروه مهندسی هفته آینده به استان اعزام می‌شود و اعتبار لازم برای تکمیل این بخش تأمین خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی طرح‌های درمانی و سلامت تأمین اجتماعی در استان تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، مقرر شد زمین‌های تحت تملک این سازمان با پیگیری استانداری ارزش‌افزایی شده و به‌عنوان منابع غیرنقدی برای تأمین مالی طرح‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

نوری همچنین از توافق برای بازسازی و توسعه بخش اتاق عمل بیمارستان تأمین اجتماعی استان خبر داد و این اقدام را گامی در جهت ارتقای زیرساخت‌های درمانی و بهبود خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان عنوان کرد.

در این دیدار، محمد پاکمهر، رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی، ابوالحسن‌زاده، مدیرکل تأمین اجتماعی استان و ابوذر عزیزی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان نیز حضور داشتند.