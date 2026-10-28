به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست بصیرتی و تبیینی با هدف تحلیل مسائل روز کشور با حضور حسن اکبری، معاون سیاسی سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، برگزار شد.

این نشست با محوریت تبیین منویات و رهنمود های رهبر انقلاب اسلامی در حوزه مسائل روز ایران و تحولات منطقه‌ای برگزار شد و معاون سیاسی سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در آن به تشریح نقشه‌بازی رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی دشمنان پرداخت.

حسن اکبری در این نشست با اشاره به اهمیت بصیرت‌افزایی در جامعه گفت: دشمنان به‌دنبال القای ناامیدی و ایجاد یأس در میان ملت ایران هستند و رسانه‌ها، به‌ویژه صدا و سیما، وظیفه خطیری در تبیین واقعیت‌ها و خنثی‌سازی جنگ روایت دشمن بر عهده دارند.

وی منویات رهبر انقلاب را خط قرمز و نیاز امروز جامعه دانست و خواستار تشکیل و تقویت نشست‌های بصیرتی در شهرستان‌های استان شد.

این نشست با حضور فرماندهان، مسئولان، مدیران و گروه های مختلف مردم برگزار شد.