به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، همزمان با سی امین نمایشگاه ساختمان؛ هفتمین نمایشگاه تخصصی آسانسور، پله برقی، بیست و نهمین نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی، بیست و هشتمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات خانه و آشپزخانه، سونا و حمام، هفدهمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعتی‌سازی ساختمان و فناوری‌های نوین صنعت ساختمان دایر شد.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی مشهد گفت: در مجموع ۹۷ شرکت کننده شامل؛ ۵۷ مجموعه از خراسان رضوی و ۴۰ فعال این حوزه از استان‌های تهران، خوزستان، کرمان، مرکزی، آذربایجان شرقی، اصفهان و گلستان حضور دارند.

حسین گیوری با بیان این که این نمایشگاه‌ها در فضایی حدود ۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع در ۲ سالن عطار و فردوسی دایر هستند، افزود: در این نمایشگاه‌ها محصولاتی همچون مصالح و تجهیزات ساختمانی، صنایع گرمایشی و سرمایشی، لوله و اتصالات، شیرآلات بهداشتی، کاشی و سرامیک، چینی‌آلات بهداشتی، در و پنجره، یراق آلات و صنایع وابسته، پروفیل، تولید و توزیع انواع سیستم‌های تهویه مطبوع و قطعات جانبی عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: آسانسور، پله برقی و صنایع وابسته، سرمایه گذاری و مشاوره در زمینه ساخت و ساز، فرآورده‌های بتنی، فناوری‌های نوین ساختمان، جاروبرقی مرکزی، انواع عایق رطوبتی، چسب و پوشش‌های صنعتی و ساختمانی، وان و جکوزی، کابینت، تزئینات و دکوراسیون داخلی ساختمان، برق و تجهیزات روشنایی ساختمان، هوشمند سازی ساختمان، خانه هوشمند BMS، تولید رنگ و پوشش‌های نوین معماری و صنایع وابسته- آهن آلات و سازه‌های فلزی، از دیگر محصولاتی است که در این نمایشگاه‌ها ارائه می‌شود.

این نمایشگاه تا هشتم آبان ماه دایر است و علاقمندان می‌توانند در این ایام هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از این نمایشگاه‌ها بازدید کنند.