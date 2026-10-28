به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدالله ارجمند معاون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از توزیع بیش از هفت هزار دوز واکسن آنفلوانزا در استان خبر داد و اگفت: میانگین تجویز آنتی‌بیوتیک، دارو‌های تزریقی و کورتیکواستروئید‌ها در استان بالاتر از میانگین کشوری و جهانی است.

ارجمند با اشاره به وضعیت تأمین دارو در فصل سرماخوردگی افزود: مردم نباید برای سرماخوردگی‌های ساده درخواست سرم و دارو‌های مشابه داشته باشند، بلکه باید مصرف دارو را منطقی کنند چراکه این اقدام برای سلامت مؤثرتر است و برای ذخیره و حفاظت از منابع کشور ضرورت دارد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: هیچ مشکلی در زمینه دارو‌های موردنیاز برای سرماخوردگی‌ها و موارد مشابه نداریم و در صورت ایجاد بحران نیز، انبار دارویی استان از ذخیره راهبردی قابل قبول سرم‌ها و دارو‌های راهبردی، همچون آنتی‌بیوتیک‌ها و سایر دارو‌های موردنیاز در شرایط بحران برخوردار است.

وی با اشاره به وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا اضافه کرد: از ابتدای مهر توزیع قابل قبولی در زمینه واکسن آنفلوانزا داشته‌ایم و این روند همچنان ادامه دارد.

ارجمند افزود: سال جاری در مقایسه با سال‌های پیش مازاد یا سرریز واکسن نداشته‌ایم، اما توزیع قابل قبول بوده و بیش از هفت هزار دوز واکسن آنفلوانزا در استان توزیع شده است.