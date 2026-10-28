به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران، از اجرای گسترده برنامه‌های آموزشی در امسال خبر داد و گفت: در این مدت، با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت‌های امدادی و افزایش آمادگی جامعه، دوره‌های آموزشی مختلفی برگزار شده است.

غلامعلی فخاری اشرفی افزود: در حوزه آموزش‌های همگانی، ۱۱۴۶ دوره با حضور ۲۱ هزار و ۸۴۹ نفر برگزار شده است. این دوره‌ها شامل امداد و کمک‌های اولیه، آمادگی در برابر مخاطرات، مهارت‌های داوطلبی، مبتنی بر نیاز محلی، مهارت‌های آموزشی ویژه شرایط اضطراری، نهضت ملی امداد و نجات و همچنین به تعداد ۱۹ هزار نفر آموزش‌های ایستگاهی در مناسبت‌های مختلف مانند تجمعات شبانه در شرایط جنگی و بحرانی بوده است.

وی ادامه داد: در بخش آموزش‌های تخصصی نیز ۴۱دوره آموزشی برگزار شد که ۹۹۰نفر در این دوره‌ها شرکت کردند که آموزش‌های تخصصی مانند دوره‌های مقدماتی امداد ونجات، باز آموزی مربیان، آمادگی مهارت‌های عملیاتی، باز آموزی منطقه‌ای ناظران آموزشی، باز آموزی منطقه‌ای مربیان تخصصی گروه‌های پشتیبانی طرح‌های بشر دوستانه و دوره تربیت مربی مرتبط را فرا گرفتند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همچنین از برگزاری ۱۴ عنوان دوره آموزش ضمن‌خدمت کارکنان خبر داد و گفت: در این دوره‌ها نیز هزار و ۷۴۳ نفر آموزش دیدند.

وی با تاکید بر ضرورت کیفی سازی آموزش‌های امدادی گفت: آموزش، پایه و اساس ارائه هر نوع خدمت پایدار است که میزان رضایتمندی گیرندگان خدمت با کیفیت خدمات ارائه شده ارتباط مستقیم دارد.

فخاری، حضور تیم‌های کارآمد و مجهز امدادونجات در هر شهرستان را مهم و اطمینان بخش توصیف کرد و گفت: مازندران استانی با گستره حادثه خیزی زیاد است که این وضعیت آمادگی تیم‌های امدادی را برای واکنش به موقع و موثر در مواقع نیاز بیش از پیش افزایش می‌دهد.