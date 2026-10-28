رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت عالی نظارت اعلام کرد: واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب، برای فعالیت در فضای مجازی نیازی به دریافت پروانه کسب مجدد از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی ندارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ محسن حسینلویی در نهمین نشست «باهم برای ایران؛ گفت‌و‌گوی مسأله محور با تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد» گفت: بر اساس این مصوبه، واحد‌های صنفی می‌توانند با همان پروانه کسب موجود، فعالیت مجازی خود را ادامه دهند و تنها تأییدیه لازم برای اضافه شدن این فعالیت به پروانه کسب آنها صادر خواهد شد.

وی افزود: اجرای این مصوبه از شکل‌گیری یک نهاد موازی و تحمیل فرآیند‌های اداری مضاعف به واحد‌های صنفی جلوگیری می‌کند؛ چراکه نظارت بر تعداد زیادی از واحد‌های صنفی فعال در فضای مجازی، در صورت صدور پروانه‌های جداگانه، دشوار خواهد بود. به گفته وی، این مصوبه برای ابلاغ و اجرا در حال پیگیری است.

حسنلو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مربوط به سهمیه سوخت اصناف اظهار کرد: گاهی وزارت نفت یا وزارت کشور بدون هماهنگی با وزارت صنعت و اتاق‌های اصناف، سهمیه سوخت برخی واحد‌های صنفی را به یک‌سوم یا یک‌چهارم کاهش می‌دهند یا برخی کد‌های سهمیه‌ای را حذف می‌کنند؛ در حالی که پیامد‌های این تصمیم‌ها در نهایت متوجه اتاق‌های اصناف و وزارت صنعت می‌شود.

وی تأکید کرد: هر تصمیمی درباره سهمیه سوخت اصناف باید با حضور و مشارکت اتاق اصناف و دستگاه‌های متولی اتخاذ شود و نمی‌توان تعیین سهمیه یک واحد صنفی را صرفاً به نظر یک کارشناس در شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی واگذار کرد.

او همچنین خواستار اصلاح فرآیند احراز سهمیه سوخت در سامانه‌هایی مانند «صدف» شد و گفت: پس از آنکه نیاز یک خودرو یا ماشین‌آلات به میزان مشخصی از سهمیه سوخت در ماه احراز شد، نباید هر ماه این فرآیند از ابتدا تکرار شود. تا زمانی که تغییری در وضعیت خودرو، ماشین‌آلات یا میزان مصرف ایجاد نشده است، باید اصل بر استمرار سهمیه تعیین‌شده باشد.