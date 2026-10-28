مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان ۶ آبان
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
-اندونزی برای کمک به ساکنانی که در مه آتشسوزی جنگلها دچار تنگی نفس شدهاند، اتوبوس اکسیژن اعزام کرد
-اعتراض فلسطینیها به تخریبهای نظامی در کرانه باختری همزمان با رأیگیری اسرائیلیها
-وزیر انرژی فیلیپین: آسهآن ممکن است سالها طول بکشد تا برای اختلال بزرگ بعدی انرژی آماده شود
-وزیر خارجه تایلند: فرستاده «آسه آن» روز چهارشنبه به میانمار سفر میکند
-سنگاپور و اندونزی کارگروه مشترکی را برای بررسی شرکتهای مرتبط با آتشسوزیهای جنگلی تشکیل میدهند
-مقام حوثی: حمایت نظامی مصر از عربستان بهمنزله اعلام جنگ است
بانکوک پست
-هوش مصنوعی جایگزین تغییرات اقلیمی به عنوان مهمترین نگرانی جهانی
-وزیر خارجه تایلند: حملات حوثیها ممکن است برنامه سفر حاجیان را به خطر بیاندازد
نیو استریت تایمز
-با افزایش امیدها به دیپلماسی بر تأثیر حملات مجدد حوثیها، قیمت نفت افزایش یافت
استار مالزی
-جوهری: تجارت آمریکا و مالزی علیرغم تعرفههای اضافی، در حال افزایش است
-شرکت هواپیمایی نوک ایر، سه مسیر پروازی جنوب تایلند را به دلیل افزایش قیمت سوخت، تعلیق کرد
-با افزایش قیمت سوخت در ماه نوامبر، قیمت بلیط هواپیما در فیلییپین افزایش مییابد
اج مالزی
-جنگ ایران آمریکا، جذابیت مراکز داده در مالزی را بالا برده
نیشن تایلند
-مالزی و تایلند بر سر بهبود تجارت، سفر و مسائل امنیتی توافق کردند
-تایلند از کاربرد ماهواره و هوش مصنوعی در مقابله با فجایع طبیعی و انجام امور کشاورزی، پشتیبانی میکند
مالایی میل
-ادامه آتش در بخشهای زیرین زمینها علیرغم بارش باران در اندونزی
ویتنام پلاس
-فیلیپین همچنان بزرگترین وارد کننده برنج در جهان
استریت تایمز
-رهبر ایران بر شرایط تهران برای خاتمه جنگ تاکید کرد
اتوسان مالزی
-ایران در مورد حمله هشدار نخواهد داد
بریتا آر تیام
-قطر و ایران در مورد تلاشها برای کاهش درگیری گفتوگو کردند
شرق شرق شرق شرق شرق شرق شرق شرق شرق شرق شرق شرق شرق شرق
مهمترین عناوین رسانههای چین
خبرگزاری شینهوا
- چین از اعزام فرستاده ویژه به کشورهای خاورمیانه برای کاهش تنشها خبر داد
- چین به آمریکا درباره پیامدهای محدودیتهای تازه علیه شرکتهای چینی هشدار داد
- رشد سود شرکتهای صنعتی چین، نشانه تقویت محرکهای جدید اقتصادی ارزیابی شد
- توسعه هوش مصنوعی تجسمیافته در چین، زمینهساز شکلگیری مشاغل تازه شده است
چاینا دیلی
- چین برای میانجیگری و کاهش تنشها در خاورمیانه و دریای سرخ فرستاده ویژه اعزام میکند
- ایران در برابر افزایش نگرانیها از وقوع جنگ تازه، بر آمادگی دفاعی و بازماندن مسیر دیپلماسی تأکید کرد
- پکن از برزیل و انتخاب دوباره رئیسجمهور این کشور استقبال کرد
- چین خواستار آن شد که اتحادیه اروپا از ابزارهای تجاری علیه این کشور سوءاستفاده نکند
- چین به بازرسیهای سختگیرانه بریتانیا از اتباع چینی در مرزها اعتراض کرد
گلوبال تایمز
- نشست عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بر تقویت انضباط حزبی و نظارت بر عملکرد مسئولان متمرکز شد
- رئیسجمهور آلمان در سفری پنجروزه وارد چین شد؛ تقویت گفتوگوها در سایه اختلافات تجاری در دستور کار است
- پکن درباره محدودیتهای جدید آمریکا علیه شرکتهای چینی هشدار داد
- ادامه درگیریها در غرب آسیا، امنیت منطقهای و مسیرهای تجارت بینالمللی را با چالش روبهرو کرده است
سیجیتیان
- چین از اعزام فرستاده ویژه برای رایزنی با کشورهای خاورمیانه و کاهش تنشهای منطقهای خبر داد
- نگرانیها از احتمال حملات تازه آمریکا و اسرائیل به ایران، همزمان با ادامه درگیریها در یمن افزایش یافته است
- چین بر ضرورت حل اختلافات از مسیر گفتوگو و دستیابی به آتشبس پایدار در منطقه تأکید کرد
- توسعه هوش مصنوعی تجسمیافته در چین، مشاغل و فرصتهای اقتصادی تازهای ایجاد میکند
- کارشناسان چینی بر نقش برنامهریزی بلندمدت، نظارت و مقابله با فساد در اجرای اهداف توسعه کشور تأکید کردند
روزنامه مردم
- شی جینپینگ در پیامی انتخاب دوباره رئیسجمهور برزیل را تبریک گفت
- رئیسجمهور چین درگذشت یاسوئو فوکودا، نخستوزیر پیشین ژاپن، را تسلیت گفت
- چین بر تقویت نظارت و اجرای سختگیرانه مقررات در حزب کمونیست تأکید کرد
- ظرفیت نصبشده انرژی خورشیدی و بادی چین از مرز دو هزار گیگاوات عبور کرد
خبرگزاری چین نیوز سرویس
- چین از اعزام فرستاده ویژه برای کاهش تنشها در خاورمیانه و دریای سرخ خبر داد
- مقامهای ایران و سه کشور پاکستان، عربستان و ترکیه درباره امنیت منطقهای رایزنی کردند
- چین به برخوردهای مرزی و بازرسیهای طولانی و نامتعارف از اتباع خود در بریتانیا اعتراض کرد
- ظرفیت نصبشده انرژی خورشیدی و بادی چین در پایان سپتامبر از دو هزار گیگاوات فراتر رفت
- نمایشگاه بینالمللی ماشینآلات کشاورزی چین در تیانجین آغاز به کار کرد
ساوت چاینا مورنینگ پست
- سفر رئیسجمهور آلمان به چین، آزمونی برای مدیریت اختلافات تجاری و حفظ روابط سیاسی دو کشور است
- درگذشت نخستوزیر پیشین ژاپن و پیام تسلیت شی جینپینگ بار دیگر اهمیت روابط پکن و توکیو را برجسته کرد
- تنشهای تازه در خاورمیانه نگرانیها درباره امنیت انرژی و کشتیرانی بینالمللی را افزایش داده است
- چین بهدنبال تقویت روابط اقتصادی و تجاری با شرکای خود در شرایط رقابت فزاینده قدرتهای بزرگ است
خبرگزاری اقتصادی چین
- سود شرکتهای صنعتی بزرگ چین در ۹ ماه نخست سال افزایش یافت و نشانههایی از تقویت محرکهای تازه رشد اقتصادی دیده شد
- صادرات تجهیزات و محصولات سبز چین از مسیر هماهنگی بیشتر بنادر و شبکههای حملونقل تسهیل میشود
- نمایشگاه ماشینآلات کشاورزی در تیانجین با تمرکز بر فناوری و تجهیزات نوین آغاز شد
- صنایع کشتیسازی چین در ۹ ماه نخست سال سهم عمدهای از شاخصهای جهانی این صنعت را به خود اختصاص دادند
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای افغانستان :
خبرگزاری پژواک
ـ وزارت امور داخله: استفاده از سلاح جواز دار برای حفاظت از خانه برای اهداف دیگر مجاز نیست
ـ وزیر اقتصاد و نماینده برنامه توسعه ملل متحد در مورد گسترش همکاریها گفتوگو کردند
ـ هزینه جنگ آمریکا در ایران به بیش از ۴۷ میلیارد دلار افزایش یافته است
ـ حمله آمریکا به یک کشتی در شرق اقیانوس آرام ۵ کشته بر جای گذاشت
ـ وزارت امر به معروف استفاده از پتاقی (ترقه) را در مراسم عروسی و دیگر محافل به طور کامل ممنوع کرد
روزنامه اطلاعات روز
ـ وال استریت ژورنال: آمریکا از کشورهای خلیج فارس خواسته است برای جنگ با ایران آماده باشند
ـ انتخابات اسرائیل: نتانیاهو و آیزنکوت هر دو مدعی پیشتازی هستند
ـ ادامه درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستان در مناطق مرزی پکتیکا
ـ مقام طالبان: امسال بیش از ۱۰ هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شدهاند
ـ عمران راتب: مرگ مترسک و مسئله نقد در افغانستان
روزنامه هشت صبح
ـ پول بده یا منتظر مرگ باش؛ روایتهای تکان دهنده از باجگیری برادرزاده بشر نورزی
ـ جبهه متحد: یک عضو پلیس طالبان را در کاپیسا کشتیم
ـ طالبان، رفت و آمد شبانه ساکنان قریه عبدالله خیل پنجشیر را محدود کرد
ـ وزارت خارجه ایران، آمریکا را به بی اعتنایی به دیپلماسی متهم کرد
ـ عربستان از رهگیری یک موشک بالستیک حوثیها خبر داد
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
روزنامه جنگ
- پنتاگون: هزینه جنگ ایران برای آمریکا از ۴۷ میلیارد دلار فراتر رفت
- نماینده دموکرات کنگره آمریکا: جنگ با ایران موجب افزایش شدید تورم در آمریکا شده است
- پاسخ ارتش پاکستان به اقدامات تحریک آمیز طالبان در مرز افغانستان و پاکستان؛ انهدام چندین پاسگاه
- محسن نقوی: ۳۵۰۰ زندانی از زندان ادیاله به جدید اسلام آباد منتقل میشوند
- حافظ نعیم الرحمان: دولت پاکستان پیش از آغاز راهپیمایی جماعت اسلامی، بسته حمایتی جدید برای کاهش فشار قیمت فرآوردههای نفتی اعلام کند
سما تی وی
- حمله افراد مسلح به دانشکده دخترانه در نوشکی بلوچستان و زخمی شدن سه دانشجو
- انتقاد شدید ایران از آمریکا به دلیل بی توجهی به دیپلماسی و نقض تعهدات
- افتتاح دالان اطلاعاتی چین و پاکستان با هدف مقابله با اخبار جعلی
- افتتاح مرکز نمایش و عرضه صادرات محصولات پاکستانی در قطر
- تصویب قطعنامه محکومیت هند در مجلس ملی پاکستان به مناسبت روز سیاه کشمیر
آج نیوز
- لاهور بار دیگر آلودهترین شهر جهان شد
- تاکید فرماندهان نیروی دریایی پاکستان و کویت بر تقویت همکاریهای دفاعی و امنیت دریایی منطقه
- اعتراض سوریه به اردن درباره حملات هوایی و کشته شدن غیرنظامیان از جمله کودکان
- وزیر برنامه ریزی پاکستان: مشخص نیست قیمت نفت طی دو تا سه ماه آینده با چه سرعتی افزایش یابد
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
راسیسکایا گازتا
-اوشاکوف: پوتین به استوب و استوره اطلاع داد که منتظر زلنسکی در مسکو است
-خانههای مسکونی و زیرساختهای صنعتی در نووموسکوفسک هدف حمله پهپادی قرار گرفتند
-در پی حمله پهپادی نیروهای مسلح اوکراین به استان لیپتسک، یک نفر زخمی شد
وزگلیاد
-لیبی از شرکتهای نفتی روسیه خواست به این کشور بازگردند
-خسارات تجهیزات نظامی آمریکا در درگیری با ایران از ۶ میلیارد دلار فراتر رفت
-طی شب، ۵۳۱ پهپاد اوکراینی بر فراز روسیه منهدم شدند
ایزوستیا
-ترامپ ابراز امیدواری کرد که امکان برگزاری دیداری با پوتین و زلنسکی فراهم شود
-پسکوف اعلام کرد که کشورهای اروپایی درخواستی برای گفتوگو با پوتین ارائه نکردهاند
-ترامپ بایدن را به واگذاری رایگان سلاح به اوکراین متهم کرد
کامرسانت
-ترامپ احتمال پیوستن ونزوئلا به خاک آمریکا را مطرح کرد
-پسکوف: تنها فنلاند و نروژ درخواست تماس با پوتین را مطرح کردهاند
-سرویس امنیت فدرال روسیه بیش از صد نفر از فعالان مخفی تولید سلاح را در ۵۳ منطقه روسیه بازداشت کرد
اربکا
-والاستریت ژورنال گزارش داد که آمریکا درباره آغاز کارزار نظامی جدید علیه ایران هشدار داده است
-اتحادیه اروپا فشار بر شرکای خود را برای جمعآوری کمک مالی به اوکراین افزایش داد
-اوکراین نخستین ماهواره ارتباطی خود را به مدار زمین فرستاد