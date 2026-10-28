به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

-اندونزی برای کمک به ساکنانی که در مه آتش‌سوزی جنگل‌ها دچار تنگی نفس شده‌اند، اتوبوس اکسیژن اعزام کرد

-اعتراض فلسطینی‌ها به تخریب‌های نظامی در کرانه باختری هم‌زمان با رأی‌گیری اسرائیلی‌ها

-وزیر انرژی فیلیپین: آسه‌آن ممکن است سال‌ها طول بکشد تا برای اختلال بزرگ بعدی انرژی آماده شود

-وزیر خارجه تایلند: فرستاده «آسه ‎آن» روز چهارشنبه به میانمار سفر می‌کند

-سنگاپور و اندونزی کارگروه مشترکی را برای بررسی شرکت‌های مرتبط با آتش‌سوزی‌های جنگلی تشکیل می‌دهند

-مقام حوثی: حمایت نظامی مصر از عربستان به‌منزله اعلام جنگ است

بانکوک پست

-هوش مصنوعی جایگزین تغییرات اقلیمی به عنوان مهم‌ترین نگرانی جهانی

-وزیر خارجه تایلند: حملات حوثی‌ها ممکن است برنامه سفر حاجیان را به خطر بیاندازد

نیو استریت تایمز

-با افزایش امید‌ها به دیپلماسی بر تأثیر حملات مجدد حوثی‌ها، قیمت نفت افزایش یافت

استار مالزی

-جوهری: تجارت آمریکا و مالزی علیرغم تعرفه‌های اضافی، در حال افزایش است

-شرکت هواپیمایی نوک ایر، سه مسیر پروازی جنوب تایلند را به دلیل افزایش قیمت سوخت، تعلیق کرد

-با افزایش قیمت سوخت در ماه نوامبر، قیمت بلیط هواپیما در فیلییپین افزایش می‌یابد

اج مالزی

-جنگ ایران آمریکا، جذابیت مراکز داده در مالزی را بالا برده

نیشن تایلند

-مالزی و تایلند بر سر بهبود تجارت، سفر و مسائل امنیتی توافق کردند

-تایلند از کاربرد ماهواره و هوش مصنوعی در مقابله با فجایع طبیعی و انجام امور کشاورزی، پشتیبانی می‌کند

مالایی میل

-ادامه آتش در بخش‌های زیرین زمین‌ها علیرغم بارش باران در اندونزی

ویتنام پلاس

-فیلیپین همچنان بزرگترین وارد کننده برنج در جهان

استریت تایمز

-رهبر ایران بر شرایط تهران برای خاتمه جنگ تاکید کرد

اتوسان مالزی

-ایران در مورد حمله هشدار نخواهد داد

بریتا آر تی‌ام

-قطر و ایران در مورد تلاش‌ها برای کاهش درگیری گفت‌و‌گو کردند

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