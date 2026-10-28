به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کتاب پایداری ایرانی مجموعه‌ای از مقاله‌های استادان، پژوهشگران و کنشگران درباره محیط زیست، بحران مدیریت پسماند در ایران و توسعه پایدار ایران است که به همت محمد درویش پژوهشگر و کنشگر برجسته محیط زیست گردآوری شده است.

محمد درویش گفت: این کتاب در حوزه‌های مختلف محیط زیست، کشاورزی، گیاه شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مهندسی آب و انرژی، گردشگری و بوم شناسی گردآوری شده و در ۶۰۰ صفحه به چاپ رسیده است.