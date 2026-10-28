به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفارفرد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در منطقه گوشه یاسوج به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد که بلافاصله نزدیک‌ترین کد عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

غفارفرد با ابراز تأسف از این حادثه تلخ افزود: با وجود حضور به‌موقع نیرو‌های امدادی، این حادثه یک نفر فوتی بر جای گذاشت.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد به شهروندان هشدار داد پیش از استفاده از وسایل گرمایشی، از سلامت بخاری، آبگرمکن و دودکش‌ها اطمینان حاصل کنند و از تجهیزات غیراستاندارد یا روشن کردن زغال و منقل در فضای بسته خودداری کنند.

غفارفرد علائم اولیه مسمومیت با مونوکسید کربن را سردرد، سرگیجه، تهوع و خواب‌آلودگی غیرعادی عنوان کرد و گفت: در صورت بروز این علائم، افراد باید با رعایت ایمنی از محیط آلوده خارج شوند و سریعاً با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.