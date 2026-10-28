به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، تیم فوتبال گل‌گهر ایران در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲، در دیداری حساس برابر آرکاداغ ترکمنستان قرار می‌گیرد؛ شاگردان مهدی رحمتی برای حفظ شانس صعود به مرحله بعد، به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارند.

این مسابقه ساعت ۱۷:۱۵ امروز در تاجیکستان برگزار می‌شود.

گل‌گهر در گروه B رقابت‌ها با یک تساوی و یک شکست در رتبه چهارم قرار دارد و آرکاداغ با سه امتیاز سوم است، المحرق بحرین هم با امتیازی مشابه و تفاضل گل بهتر در رده دوم جای دارد.