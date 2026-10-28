استاندار گیلان گفت: توسعه صنعت گردشگری علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، به حمل و نقل مناسب، مراکز اقامتی باکیفیت و زیرساخت‌های هوایی و ریلی کارآمد نیاز دارد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در آیین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه خودرو در در محل نمایشگاه بین‌المللی گیلان، با اشاره به اهمیت تولید و عرضه خودرو‌های متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان، گفت: برخورداری از خودرو‌های ایمن، کم‌مصرف و با قیمت مناسب، از مؤلفه‌های مهمی است که علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های حمل و نقل مردم، می‌تواند در ارتقای کیفیت سفر و توسعه گردشگری نقش داشته باشد.

تأمین زمین برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی

هادی حق شناس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه خودروسازی، افزود: تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح سرمایه‌گذاری در این بخش، از موضوعات مطرح‌شده است که باید در کنار دیگر الزامات اجرایی و اقتصادی بررسی و پیگیری شود.

وی بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در این صنعت و توجه به نیاز مصرف‌کنندگان در تولید و عرضه خودرو‌های ایمن، باکیفیت و اقتصادی تأکید کرد.

خودرو‌های مناسب؛ یکی از حلقه‌های زنجیره توسعه گردشگری

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری گیلان، گفت: برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و دیدنی، به تنهایی برای توسعه گردشگری کافی نیست و رونق این صنعت به مجموعه‌ای هماهنگ از امکانات و خدمات وابسته است.

استاندار گیلان با بیان اینکه حمل و نقل مناسب از نیاز‌های اساسی گردشگران است، افزود: در کنار خودرو‌های ایمن و کم‌مصرف، وجود هتل‌های مناسب، رستوران‌های باکیفیت، فرودگاه کارآمد و شبکه ریلی مطلوب، از مؤلفه‌های مهم تکمیل زنجیره خدمات گردشگری به شمار می‌رود.

هادی حق شناس افزود: توسعه این بخش‌ها باید به صورت هماهنگ دنبال شود تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مسافران، زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری استان فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با گردشگری، گفت: تکمیل زنجیره خدمات حمل و نقل، اقامت و پذیرایی می‌تواند به رونق کسب و کارها، افزایش جذابیت مقصد‌های گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در گیلان کمک کند.

چهاردهمین نمایشگاه خودرو تا هشتم آبان، در محل نمایشگاه بین‌المللی رشت دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند در این مدت از نمایشگاه بازدید کنند.