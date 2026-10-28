یک فوتی و هشت مصدوم در تصادف تریلی و مینی‌بوس سرویس مدرسه در اردکان

یک فوتی و هشت مصدوم در تصادف تریلی و مینی‌بوس سرویس مدرسه در اردکان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، هاتفی گفت: ساعت حدود ۸ صبح امروز ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ در اثر برخورد تریلی با مینی‌بوس سرویس مدرسه روبروی کارخانه شیشه اردکان یک نفر فوت و هشت نفر دیگر از دانش آموزان مصدوم شدند. وی ادامه داد: اکنون برخی از مصدومان برای طی روند درمان به بیمارستان اردکان و برخی دیگر با پرواز بالگرد اورژانس به یزد در حال اعزام هستند.

دبیر ستاد مدیریت بحران اردکان، سدمعبر مینی بوس را علت حادثه عنوان کرد.

زارع زاده رئیس بیمارستان ضیائی اردکان گفت: در مجموع ۱۳ دانش آموز در مینی بوس حضور داشتند که دراین حادثه یک نفر فوت و ۱۲ نفر دیگر مصدوم شدند که سه نفر حالشان وخیم است و دونفر با پرواز بالگرد اورژانس به بیمارستان یزد منتقل شده‌اند و یک نفر دیگر هم به زودی پس از دریافت مراقبت‌های اولیه به بیمارستان یزد منتقل می‌شود.