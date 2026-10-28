به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شرکت آب و فاضلاب مازندران اعلام کرد: شکستگی خط انتقال آب شرب به قطر ۳۱۵ میلیمتر در مسیر بهنمیر به انارمرز شهرستان جویبار، با اقدام سریع و تلاش شبانه گروه اتفاقات و امور آب و فاضلاب این شهرستان ترمیم شد و جریان آب در این خط انتقال به وضعیت عادی بازگشت.

این حادثه که هدررفت ۲۵ لیتر آب در ثانیه را به همراه داشت، با اعزام فوری نیرو‌های عملیاتی و اجرای اقدامات فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شد و از تداوم اتلاف این حجم از آب جلوگیری شد.

خط انتقال بهنمیر به انارمرز با دبی بیش از ۲۵ لیتر در ثانیه، از منابع اصلی تأمین آب شرب بیش از ۴۰ درصد روستا‌های واقع در مسیر است و سلامت عملکرد آن، نقشی تعیین‌کننده در استمرار آبرسانی به این مناطق دارد.