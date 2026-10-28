رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای میناب گفت: ساخت پل روی رودخانه کرگان در جاده ارتباطی بندر کرگان به میناب با اعتبار پنج میلیارد تومان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عباس شبانی افزود: این پل در مدت ۶ ماه ساخته می‌شود.

وی افزود: این طرح با هدف بهبود شرایط عبور و مرور شهروندان و کاهش مشکلات ناشی از بارندگی‌ها در این جاده ارتباطی اجرا می‌شود.

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شبانی گفت: این مسیر بار‌ها پس از بارندگی و جاری شدن سیلاب با اختلال در رفت و آمد مواجه شده و مشکلاتی برای شهروندان و رانندگان ایجاد کرده است.