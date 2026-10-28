شهردار منطقه ۵ گفت: ۸ قطعه زمین به ارزش حدود ۳ همت طی مراحل قانونی، آزادسازی شد، ۴ قطعه زمین با رفع تصرف به مالک خصوصی بازگشت و اسناد ۴ قطعه دیگر نیز به شهرداری منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا پوریافر با اشاره به ابعاد حقوقی و مالی این پرونده گفت: اراضی بازار فهیمی شامل ۸ قطعه زمین با مجموع ارزش تقریبی ۳ همت است. ۴ قطعه از این مجموعه، با مساحت هزار و ۸۴۸ مترمربع و ارزش تقریبی هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، معادل ۱.۴ همت، متعلق به شهرداری است که با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه انتقال اسناد رسمی این املاک و تثبیت مالکیت شهرداری فراهم شده است.

پوریافر افزود: همچنین چهار قطعه دیگر به مساحت هزار و ۹۴۴ مترمربع به مالک خصوصی تعلق دارد و ارزش آن حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل ۱.۵ همت، برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: اراضی متعلق به مالک خصوصی طی سال‌های متمادی در تصرف اشخاص دیگر قرار داشت و با استقرار غرفه‌های متعدد مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت. در این مدت، مالک خصوصی برای احقاق حقوق قانونی خود پیگیری‌های متعددی انجام داده بود.

پوریافر با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مالکانه و دارایی‌های عمومی گفت: هدف از پیگیری این پرونده، آزادسازی اراضی متعلق به مالک خصوصی و تعیین تکلیف وضع حقوقی و ثبتی املاک شهرداری بوده است؛ موضوعی که پس از طی مراحل قانونی و هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی، وارد مرحله اجرایی شد.

شهردار منطقه ۵ افزود: با پیگیری شهرداری منطقه و طی مراحل حقوقی و قضایی، زمینه اجرای دستور تخلیه و رفع تصرف این اراضی فراهم شد تا پس از حدود ۲۳ سال، امکان استیفای حقوق قانونی مالک و تعیین تکلیف وضع املاک فراهم شود.

پوریافر با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف حقوقی و ثبتی املاک گفت: اجرای دستور قضایی و طی مراحل قانونی، زمینه لازم را برای پیگیری حقوق مالکانه در هر دو بخش فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که از یک‌سو، امکان استیفای حقوق مالک خصوصی نسبت به اراضی آزادشده فراهم شده و از سوی دیگر، فرآیند انتقال اسناد رسمی و تثبیت مالکیت شهرداری نیز قابل پیگیری است.

وی گفت:تخلیه و رفع تصرف از اراضی بازار فهیمی، پس از ارائه تذکرات شفاهی و کتبی و طی مراحل قانونی لازم، در چارچوب دستور قضایی انجام شد. این اقدام با دستور معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران و با هماهنگی دستگاه قضایی، مراجع انتظامی و مدیریت شهری اجرا شد.

پوریافر افزود:در اجرای این دستور، نماینده دادستان، معاون خدمات شهری و‌ محیط زیست، شهرداری ناحیه ۵،عوامل فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس پیشگیری، یگان امداد سرکلانتری دوم، کلانتری ۱۴۰ باغ فیض، یگان حفاظت شهرداری و مدیرحقوقی شهرداری منطقه ۵ حضور داشتند.