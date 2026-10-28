ملتی که برای ۲۴۱ شب متوالی، میدان‌های حضور را گرم کرده است، امروز استوارتر و با صلابتی بیشتر از هر زمان دیگری در میدان حماسه ایستاده است. این حضور مستمر، پیامی رسا به جهانیان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ملتی که برای ۲۴۱ شب متوالی، میدان‌های حضور را گرم کرده است، امروز استوارتر و با صلابتی بیشتر از هر زمان دیگری در میدان حماسه ایستاده است. این حضور مستمر، پیامی رسا به جهانیان است: ایران متحد ایران قوی است و ایران در نهایت پیروز خواهد بود.

در میان تجمعات مردمی، مازندرانی‌ها با زبانی لبریز از غیرت انقلابی، این حضور را نمادی از اتحاد ناگسستنی مردم می‌دانند. آنان می‌گویند: این خروش، نشانه‌ی وحدتی است که چشم دشمنان را کور کرده است. ما با صبر، پایداری و مقاومت، و به امید خدا، پیروز میدان خواهیم بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین شیرازی، رئیس عقیدتی-سیاسی فراجا، با اشاره به وعده‌های الهی اظهار داشت: ملتی را که خداوند حمایت کند، هرگز شکست نمی‌خورد؛ همان‌طور که فرعون در برابر امت موسی و نمرود در برابر امت ابراهیم در هم شکستند، امریکا واسراییل هم سرنوشتی مشابه خواهد داشت.

وی در پایان، تأکید نمود: قطعی است که جهان آینده، جهانی بدون سلطه‌ی آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود و قدرت برحق آینده، جمهوری اسلامی ایران است.

زینب دیوارگر گزارش می دهد.