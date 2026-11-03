مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان، با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در راه‌اندازی وسایل گرمایشی، از مشترکان خواست پیش از روشن کردن بخاری و سایر تجهیزات گازسوز، از اتصال صحیح دودکش، نصب کلاهک استاندارد H، باز بودن مسیر خروج محصولات احتراق و تأمین هوای کافی اطمینان یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی نبئی گفت: با فرارسیدن فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، توجه به استاندارد‌های نصب و بهره‌برداری از تجهیزات گازسوز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه بی‌توجهی به نکات ایمنی می‌تواند زمینه‌ساز مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن و بروز حوادث جبران‌ناپذیر شود.

وی با هشدار نسبت به خطر‌های ناشی از نصب غیراصولی وسایل گرمایشی، افزود: استفاده ایمن از گاز طبیعی مستلزم رعایت مجموعه‌ای از الزامات فنی است و صرف روشن شدن بخاری یا مشاهده شعله، به معنای ایمن بودن وسیله گازسوز نیست؛ ازاین‌رو مشترکان باید پیش از آغاز استفاده از تجهیزات گرمایشی، وضعیت دودکش، اتصالات و شرایط تهویه محیط را به‌دقت بررسی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان، با تأکید بر اهمیت استفاده از دودکش استاندارد، سالم و متناسب با نوع وسیله گازسوز افزود: دودکش باید از اتصال صحیح و محکم برخوردار باشد، مسیر آن باز و بدون انسداد باشد و محصولات احتراق را به‌درستی به فضای بیرون هدایت کند؛ همچنین کلاهک H استاندارد باید در محل خروج دودکش، مطابق ضوابط فنی و دستورالعمل سازنده نصب شود تا عملکرد دودکش با اختلال مواجه نشود.

نبئی با اشاره به ضرورت کنترل مسیر دودکش گفت: جدا شدن اتصالات، گرفتگی مسیر، استفاده از لوله‌های نامناسب یا اجرای غیراصولی دودکش می‌تواند مانع خروج مناسب محصولات احتراق شود؛ بنابراین لازم است پیش از راه‌اندازی وسایل گرمایشی و در طول دوره بهره‌برداری، از سلامت و عملکرد صحیح دودکش اطمینان حاصل شود.

وی با تأکید بر نقش تهویه مناسب در ایمنی محیط‌های مسکونی افزود: برای احتراق صحیح وسایل گازسوز، تأمین هوای موردنیاز ضروری است و بستن کامل منافذ ورود هوا در فضا‌هایی که به جریان هوای جبرانی نیاز دارند، می‌تواند خطرآفرین باشد. مشترکان باید متناسب با نوع وسیله گازسوز و شرایط ساختمان، الزامات تهویه را رعایت کنند و از مسدود کردن مسیر‌های ضروری ورود هوا بپرهیزند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان همچنین بر ضرورت استفاده از تجهیزات و اتصالات استاندارد تأکید کرد و گفت: شیلنگ گاز باید متناسب با نوع وسیله، سالم و استاندارد باشد و با بست‌های مناسب و محکم به شیر گاز و دستگاه متصل شود. کنترل دوره‌ای شیلنگ، اتصالات و محل‌های اتصال نیز ضروری است و هرگونه نصب، تعمیر یا تغییر در تجهیزات گازسوز باید به افراد متخصص سپرده شود.

نبئی با بیان اینکه رنگ شعله می‌تواند یکی از نشانه‌های وضعیت احتراق باشد، یادآور شد: شعله پایدار و آبی‌رنگ معمولاً نشانه احتراق مناسب است؛ بااین‌حال، مشاهده شعله زرد یا نارنجی، دوده، بوی غیرعادی یا اختلال در عملکرد وسیله باید جدی گرفته شود و بررسی تخصصی دستگاه را در پی داشته باشد. همچنین نبود بو یا نشانه ظاهری، به‌تنهایی ایمنی وسیله را تضمین نمی‌کند.

وی با هشدار نسبت به خطر مسمومیت با مونوکسیدکربن گفت: این گاز سمی و بی‌رنگ و بی‌بو است و ممکن است بدون آنکه افراد متوجه حضور آن شوند، سلامت و جان آنان را تهدید کند. سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خواب‌آلودگی غیرعادی از جمله علائمی هستند که باید جدی گرفته شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان تأکید کرد: در صورت مشاهده علائم مشکوک به مسمومیت، افراد باید در صورت امکان بدون به خطر انداختن جان خود، سریعاً به هوای آزاد منتقل شوند و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند. همچنین در صورت احتمال وجود گاز مونوکسیدکربن، نباید برای بررسی علت یا رفع نقص در محیط آلوده باقی ماند.

نبئی در پایان از مشترکان خواست با رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی، بررسی وضعیت دودکش و اتصالات، تأمین هوای کافی و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی، از بروز حوادث قابل پیشگیری جلوگیری کنند و یادآور شد: گرمای مطبوع خانه زمانی ارزشمند است که با ایمنی همراه باشد؛ هیچ‌گاه برای گرم‌تر شدن محیط، سلامت و جان اعضای خانواده را به خطر نیندازید.