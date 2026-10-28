با پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز امسال، احتمال بروز سیلاب در پایین‌دست ارتفاعات کهک و حرکت روان‌آب‌ها به سمت شهر قم وجود دارد؛ موضوعی که ضرورت تکمیل طرح‌های هدایت سیلاب و آمادگی دستگاه‌های مسئول را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل هواشناسی استان قم با اشاره به تأثیر پدیده ال‌نینو بر شرایط جوی کشور گفت: با توجه به شکل‌گیری این پدیده در سواحل اقیانوس آرام، پیش‌بینی می‌شود کشور، از جمله استان قم، در پاییز امسال بارش‌هایی فراتر از نرمال را تجربه کند.

مهران حیدری با تأکید بر ضرورت توجه به پیامد‌های احتمالی این شرایط جوی افزود: افزایش بارش‌ها می‌تواند احتمال وقوع سیلاب و بروز مخاطرات ناشی از روان‌آب‌ها را در مناطق مستعد افزایش دهد که لایروبی و پاکسازی مسیل‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

در همین زمینه، معاون بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای قم از طرح احداث سه کانال هدایت سیلاب در پایین‌دست ارتفاعات کهک خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها بر عهده اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوده است.

آقای محمد دانشور افزود: این کانال‌ها با هدف هدایت سیلاب و کاهش خطرات احتمالی برای مناطق پایین‌دست پیش‌بینی شده‌اند.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی قم نیز با اشاره به هشدار‌های هواشناسی و ضرورت تسریع در اقدامات پیشگیرانه گفت: سه کانال پیش‌بینی‌شده هنوز به‌طور کامل آماده نشده‌اند، اما یک کانال اضطراری در حال ساخت است.

آقای علی طباطبایی افزود: این کانال اضطراری به همراه کانال دیگری که در ضلع شرقی سایت شهید رئیسی احداث شده است، می‌تواند در کنترل سیلاب و کاهش مخاطرات احتمالی نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اطمینان‌بخشی درباره وضعیت مدیریت سیلاب تأکید کرد که با استفاده از این مسیر‌های هدایت آب، خطر سیلاب کنترل خواهد شد.

با توجه به پیش‌بینی بارش‌های پاییزی و احتمال انتقال روان‌آب‌ها از ارتفاعات کهک به سمت شهر قم، تکمیل به‌موقع زیرساخت‌های هدایت سیلاب و آمادگی دستگاه‌های مسئول، از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش خسارات احتمالی به شمار می‌رود.