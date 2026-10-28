معاون فنی سازمان ملی مسکن، از سرعت بخشیدن به اجرای طرح مسکن ملی غدیر در شهرستان مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا صادقیان فر در بازدید از این طرح ملی غدیر مراغه افزود: این طرح در قالب ۴۲۰ واحد تا یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: طرح مسکن ملی غدیر ویژه خانواده‌های تحت پوشش بهرزیستی و کمیته امداد امام خمینی به بیش از ۴۰ درصد پیشرفت رسیده است و سازمان ملی مسکن برای سرعت بخشیدن به این طرح برای هر واحد ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود کم اختصاص داده است.

معاون فنی سازمان ملی مسکن افزود: این واحد‌ها با بهره گیری از فناوری روز انبوه سازی در حال ساخت است.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز در این بازدید برسرعت بخشیدن به اجرای طرح مسکن غدیر تاکید کرد.

علی امیری راد افزود: اعتبار لازم برای تامین زیرساخت‌های این طرح از جمله آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و راه دسترسی اختصاص یافته است.

وی خاطر نشان کرد: اجرای برخی زیرساخت‌ها از جمله شبکه آبرسانی در حال اجرا است.