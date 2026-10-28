به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای مازندران از ادامه طرح لایروبی در مقاطع بحرانی رودخانه‌های استان در شرایط اضطراری، با اعتباری حدود ۴۵ میلیارد ریال و به منظور افزایش ظرفیت عبور جریان آب و کاهش مخاطرات ناشی از سیلاب خبر داد.

محمد طاهر بابازاده افزود: لایروبی در شرایط اضطراری و نقاط بحرانی رودخانه‌ها از حدود یک ماه گذشته در شهرستان‌های ساری، میاندرود، سوادکوه، سوادکوه شمالی، نوشهر، بهشهر و نور آغاز شده و با توجه به اولویت‌های فنی و شرایط موجود در مناطق مختلف، همچنان ادامه دارد.

وی گفت: این طرح با هدف رفع موانع موجود در مسیر جریان آب، بهبود شرایط هیدرولیکی رودخانه‌ها، افزایش ظرفیت عبور جریان در مقاطع مستعد پس‌زدگی و طغیان و کاهش احتمال بروز خسارات ناشی از سیلاب در مناطق در معرض خطر اجرا می‌شود.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به اهمیت شناسایی و ساماندهی نقاط بحرانی رودخانه‌ها تاکید کرد: انتخاب مقاطع عملیاتی بر اساس ضرورت‌های فنی، شرایط بستر و مسیر رودخانه و میزان آسیب‌پذیری مناطق پیرامونی انجام می‌شود تا اقدامات اجرایی در نقاط دارای اولویت و با هدف کاهش خطرات ناشی از سیلاب متمرکز شود.

بابازاده ادامه داد: در چارچوب برنامه‌ریزی انجام‌شده، شهرستان‌های چالوس، کلاردشت، عباس‌آباد، آمل، بابل، نکا، محمودآباد، بابلسر، تنکابن و رامسر و همچنین منطقه زیرآب نیز در برنامه آتی اجرای عملیات لایروبی در شرایط اضطراری قرار دارند.

وی گفت: تداوم این طرح در مقاطع بحرانی و نقاط اولویت‌دار استان، در کنار سایر برنامه‌های مدیریت منابع آب و کنترل مخاطرات سیلاب، نقش مؤثری در بهبود شرایط عبور جریان آب، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و محدود کردن خسارات احتمالی ناشی از طغیان رودخانه‌ها خواهد داشت.