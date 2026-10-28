همایش نکوداشت نماز با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از دانش‌آموزان، کارکنان ادارات و نمایندگان نهاد‌های مردمی در مسجد حضرت علی (ع) شهرضا برگزار شد.

با حضور بیش از ۴۰۰ دانش‌آموز، کارکنان ادارات و نمایندگان نهاد‌های مردمی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرضا در این همایش گفت: نماز مهم‌ترین راه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و یاد خدا موجب آرامش دل‌ها، مسئولیت‌پذیری و نظم در زندگی فردی و اجتماعی می‌شود.

فریبرز امیری بر ترویج فرهنگ نماز در جامعه تأکید کرد.

سرهنگ پاسدار مصطفی یونسی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا، نیز هدف از برگزاری این همایش را ترویج فرهنگ نماز در جامعه، ادارات، محله‌ها و مدارس، به‌ویژه در میان نسل جوان و نوجوان عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحمت‌الله صادقی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الزمان (عج) اصفهان هم نماز را از عوامل تقویت ایمان، آرامش، امید، شجاعت و اراده دانست و بر نقش آن در ایستادگی و مقاومت تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از ۵۰ نفر از فعالان اقامه نماز در مدارس و ادارات و ائمه جماعات مساجد فعال شهرستان تجلیل شد.