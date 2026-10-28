به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از تاس؛ بدهی ملی آمریکا به رکورد بیش از ۴۰.۵ تریلیون دلار رسید، این بدهی در کمتر از یک دهه ۲۰ تریلیون دلار افزایش یافته است. بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که خبرگزاری تاس آنها را بررسی کرده، بدهی ملی این کشور از رکورد ۴۰.۵ تریلیون دلار فراتر رفته است.

طبق آمار منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی دولت این کشور تا ۲۶ اکتبر به ۴۰.۵۲ تریلیون دلار رسیده که بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون است. بدهی آمریکا در اکتبر سال گذشته از ۳۸ تریلیون دلار عبور کرد و در اوت سال کنونی نیز از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت. این بدهی طی کمتر از یک دهه ۲۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

بر اساس برآورد‌های مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، در صورتی که اصلاحاتی در هزینه‌های دولت یا نظام مالیاتی آمریکا انجام نشود، بدهی این کشور ممکن است در شش سال آینده به ۵۰ تریلیون دلار برسد.