جهش اقتصادی آذربایجان‌غربی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکی و پولی در این مسیر، محور دیدارهای استاندار آذربایجان‌غربی با مسئولان ارشد بانک مرکزی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جهش اقتصادی آذربایجان‌غربی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکی و پولی در این مسیر، محور سه دیدار جداگانه رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با مسئولان ارشد بانک مرکزی بود که با هدف تقویت همکاری‌های بانکی، تسهیل تأمین منابع مالی و پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای استان برگزار شد.

در این دیدارها، استاندار آذربایجان‌غربی با اصغر ابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی، رضا خواجه‌نائینی معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی و وحید ماجد معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، درباره راهکار‌های تقویت ارتباط نظام بانکی با ظرفیت‌های اقتصادی استان و رفع مسائل مرتبط با تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی گفت‌و‌گو کرد.

رضا رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده مؤثر و متقابل توانمندی‌های اقتصادی و تجاری آذربایجان‌غربی، تقویت حمایت‌های بانکی و تسهیل دسترسی طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به منابع مالی را از الزامات رونق تولید، جذب سرمایه‌گذار و شتاب‌بخشی به روند توسعه استان دانست.

در این نشست‌ها موضوعات مرتبط با سیاست‌های پولی و اعتباری، ظرفیت‌های تأمین مالی و راهکار‌های پشتیبانی از طرح‌های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا مسائل مطرح شده در چارچوب وظایف و اختیارات بانک مرکزی پیگیری شود.

این دیدار‌ها در راستای تقویت تعامل میان مدیریت اجرایی استان و نظام بانکی کشور و با هدف فراهم کردن زمینه مناسب برای جریان مالی در استان و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی آذربایجان‌غربی برگزار شد.