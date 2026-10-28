با حضور رئیس سازمان حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و معاون امور استان های رسانه ملی از ۱۰۰ اثر صدا و سیمای گلستان درباره شهدا رونمایی شد.
به گزارشخبرگزاری صداوسیمای گلستان؛این مراسم با حضور سردار آزادی رئیس سازمان حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و علیرضا کیخا معاون امور استان های رسانه ملی برگزار شد . رسول شکری نیا ،مدیر کل صدا و سیمای گلستان گفت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ بیش از ۴۰۰ اثر فاخر درباره شهدا تولید شده که ۱۰۰ اثر آن مربوط به یک سال اخیر است . معاون امور استان های رسانه ملی گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا عامل بقای انقلاب اسلامی است. علیرضا کیخا با بیان اینکه حرکت های بزرگ انقلاب اسلامی با مردم شروع شده و با مردم ادامه پیدا کرده و با مردم پیوند خورده است گفت: کنگره شهدا یکی از حرکت های مردمی است و آنرا مردم برگزار می کنند. او با بیان اینکه تولید آثار فاخر و مستند سبب می شود تا مخاطب تحت تاثیر آن آثار و روش و منش شهدا قرار گیردافزود: یکی از مأموریت های اصلی کنگره شهدا همین اثرگذاری هاست .
دکتر کیخا کنگره شهدا را بزرگترین پروژه انقلاب اسلامی در جهاد تبیین دانست رئیس سازمان حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس گفت: پیام شهدا فقط با زبان هنر به مردم معرفی می شود و صدا و سیمای گلستان در این زمینه با بهره گیری از هنرمندان بومی استان پیشقدم است. سردار آزادی با بیان اینکه تلاش اول در رسانه، تولید آثار فاخر درباره شهداست گفت: در ترویج فرهنگ شهادت به تلاش دوم نیاز است و تلاش دوم یعنی تلاش برای دیده شدن این آثار تولیدی . سردار آزادی افزود: دین شهدا را ادا کردن یعنی تولید آثار خوب و دیده شدن خوب آثار تولیدی.