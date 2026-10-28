خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش

این مراسم با حضور سردار آزادی رئیس سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و علیرضا کیخا معاون امور استان های رسانه ملی برگزار شد .

رسول شکری نیا ،مدیر کل صدا و سیمای گلستان گفت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ بیش از ۴۰۰ اثر فاخر درباره شهدا تولید شده که ۱۰۰ اثر آن مربوط به یک سال اخیر است .

معاون امور استان های رسانه ملی گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا عامل بقای انقلاب اسلامی است.

علیرضا کیخا

با بیان اینکه حرکت های بزرگ انقلاب اسلامی با مردم شروع شده و با مردم ادامه پیدا کرده و با مردم پیوند خورده است گفت: کنگره شهدا یکی از حرکت های مردمی است و آنرا مردم برگزار می کنند.

او با بیان اینکه تولید آثار فاخر و مستند سبب می شود تا مخاطب تحت تاثیر آن آثار و روش و منش شهدا قرار گیردافزود: یکی از مأموریت های اصلی کنگره شهدا همین اثرگذاری هاست .