معاون محيط‌زيست طبيعی و تنوع زيستی اداره‌كل حفاظت محيط‌زيست استان اردبيل از اجراي برنامه‌های پايش شبانه در دامنه سبلان با هدف حفاظت از اين گونه ارزشمند و كاهش تعارضات انسان و حيات‌وحش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل، یوسف مهدی زاده معاون محيط‌زيست طبيعی و تنوع زيستی اداره‌كل حفاظت محيط‌زيست استان با اشاره به اهمیت زیستگاه‌های سبلان در حفاظت از خرس قهوه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه عمل حفاظت از این گونه، پایش مستمر زیستگاه‌ها و حضور میدانی کارشناسان و محیط‌بانان در مناطق پرخطر، همراه با آگاهی بخشی به جوامع محلی، در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا، پایش شبانه و برنامه‌های فرهنگ‌سازی در روستا‌های دامنه سبلان، به‌ویژه گندیشمن، شیخ احمد، رویندرق و شندرشامی، با هدف بررسی شرایط زیستگاه و ارتقای آگاهی ساکنان محلی درباره نحوه مواجهه صحیح با خرس قهوه‌ای انجام شده است.

مهدی زاده با اشاره به بروز تعارضات میان انسان و خرس قهوه‌ای و خسارت‌های احتمالی به باغ‌ها و واحد‌های زنبورداری، مدیریت اصولی پسماند، خودداری از تغذیه دستی خرس‌ها و آموزش گروه‌های هدف از جمله باغداران، زنبورداران و دامداران را از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش این تعارضات برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های چهره‌به‌چهره، نصب تابلو‌های هشداردهنده و آموزشی، برگزاری کارگاه‌های آگاهی بخشی و تقویت گشت‌های حفاظتی در مناطق پرخطر، از جمله اقداماتی است که برای ارتقای مشارکت جوامع محلی و حفاظت مؤثر از خرس قهوه‌ای سبلان دنبال می‌شود.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل تأکید کرد: حفاظت پایدار از این گونه ارزشمند، مستلزم همکاری مردم محلی، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط و رعایت اصول همزیستی ایمن با حیات‌وحش است.

یوسف مهدی زاده همچنین در خصوص اجرای سایر برنامه‌های فرهنگسازی افزود: طرح یک ساعت با محیط بان با موضوع خرس قهوه‌ای در روستای داشکسن و بیجق مشگین شهر و اجرای برنامه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشگین شهر از جمله سایر اقدامات فرهنگی در حوزه حفاظت از خرس قهوه‌ای است.