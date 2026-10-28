به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، محمد رضا اصغری بر اهمیت راهبردی این گیاه دارویی در الگوی کشت استان تأکید کرد و افزود: با توجه به چالش‌های موجود در حوزه مدیریت منابع آبی، تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب بر و با ارزش افزوده بالا مانند زعفران، یکی از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود با توجه به میانگین تولید ۳.۵ کیلوگرم در هر هکتار، مجموع برداشت استان در سال جاری حدود ۱۹۵ کیلوگرم باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بر نقش کلیدی این محصول در پایداری اقتصاد روستایی تأکید و اضافه کرد: کشت زعفران در استان، برای بیش از ۸ هزار نفراشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده که این امر مستقیماً به تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی کمک می‌کند.