به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رسانه رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران ۶ مسابقه از هفته یازدهم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به شرح زیر است:

جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵

*ذوب‌آهن - استقلال خوزستان، ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه فولادشهر

داور: امیر ایار کمک‌ها: علیرضا مرادی، بابک خسروی و فرزاد منصوری ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: احسان اکبری کمک: رضا مرادی

*ملوان بندرانزلی - چادرملو اردکان، ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه سیروس قایقران

داور: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: وحید سیفی، بهزاد پناهی و ناصر جنگی ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: کیوان علیمحمدی کمک: شاهین یزدانی

*خیبر خرم‌آباد - سپاهان، ساعت ۱۷:۳۰ ورزشگاه تختی خرم‌آباد

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، مرتضی یوسف شهریاری و محمدعلی صلاحی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: علی سام کمک: میثم عباسپور

*فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۸ ورزشگاه شهدای اهواز

داور: علی بای کمک‌ها: دانیال باشنده، مهران مصطفوی و حسین گنج خانی ناظر: حسن کامرامی‌فر داور VAR: وحید زمانی کمک: حامد سیری

شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

*نساجی مازندران - پرسپولیس، ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید وطنی

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، محمدعلی پورمتقی و حسین امیدی ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR: میثم حیدری کمک: ریحانه شیرازی

*مس شهربابک - پیکان تهران، ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: حامد تازه‌پور، امین قدیری و مسعود حقیقی ناظر: اکبر بخشی‌زاده داور VAR: حسین حسینی کمک: مهرداد خسروی

دیدار تیم‌های فجر شهیدسپاسی شیراز - تراکتور تبریز به همراه بازی استقلال - شمس‌آذر قزوین و همچنین بازی صنعت نفت آبادان - گل‌گهر سیرجان به دلیل حضور نمایندگان فوتبال ایران در بازی‌های باشگاهی آسیا از سوی سازمان لیگ به زمان دیگری موکول شده است.