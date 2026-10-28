با آغاز پویش ملی به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌بخشم ۷۷ پرونده حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف استان خوزستان به سازش ختم شد.

ختم ۷۷ پرونده قضایی خوزستان به صلح و سازش به حرمت حضرت زهرا (س)

ختم ۷۷ پرونده قضایی خوزستان به صلح و سازش به حرمت حضرت زهرا (س)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رییس شورای حل اختلاف خوزستان گفت: از آغاز اجرای پویش ملی «به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌بخشم» ۷۷ پرونده حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف استان به سازش ختم شد.

حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی افزود: این پویش به منظور مصالحه در پرونده‌های متنوع مالی، خانوادگی، ملکی و کیفری در ایام فاطمیه راه اندازی شده است.

وی خاطر نشان کرد: این میزان صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف شهرستان‌های دزفول، هویزه، باوی، اهواز و دشت آزادگان بوده که شهرستان باوی با ثبت ۴۰ پرونده، بیشترین میزان سازش در این میان را داشته است.

حجت‌الاسلام امانت بهبهانی گفت: دشت آزادگان با پانزده پرونده در موضوعاتی نظیر ضرب و جرح، سرقت، کلاهبرداری و تهدید به قتل، دزفول با یازده پرونده شامل اختلافات مهریه، مطالبه وجه، ازدواج مجدد و اختلافات ملکی و کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در دزفول، پرونده‌ای مربوط به قتل ناشی از اختلاف در اراضی بود که پس از سال‌ها با اعلام رضایت طرفین به صلح ختم شد.

حجت الاسلام امانت بهبهانی عنوان کرد: همچنین در شهرستان هویزه ۹ پرونده با موضوعاتی همچون رفع مزاحمت، تصرف عدوانی، طلاق و استرداد مال منقول حل و فصل و در اهواز ۲ پرونده مطالبه وجه را به سازش رساندند.

معاون قضایی دادگستری خوزستان با تاکید بر اهمیت پویش ملی «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» و نقش صلح‌یاران در این خصوص، بر ضرورت ترویج فرهنگ گذشت و استفاده از ظرفیت‌های گفت‌و‌گو و تفاهم میان طرفین برای پایان دادن به منازعات تاکید کرد.

پویش ملی《به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم》همزمان با آغاز ایام فاطمیه در خوزستان آغاز شد.

طی پنج سال اخیر ۲۵۱ هزار پرونده در استان به صلح و سازش ختم شده است.