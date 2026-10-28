به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، در راستای توسعه مشارکت علمی و مردمی در پایش و حفاظت از حیات‌وحش، از دانشجویان، پژوهشگران، فعالان محیط‌زیست، جوامع محلی و علاقه‌مندان به حیات‌وحش برای مشارکت در برنامه سرشماری پستانداران شاخص استان دعوت می‌کند.

این برنامه با تمرکز بر کل و بز وحشی و قوچ و میش وحشی و با هدف پایش جمعیت این گونه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی و تقویت مشارکت داوطلبانه در حفاظت از تنوع زیستی مازندران اجرا می‌شود.

بر این اساس، آخرین مهلت نامنویسی متقاضیان همکاری در این طرح، ۱۰ آبان اعلام شد.

در سرشماری‌ها دستیابی به حداقل جمعیت گونه‌های شاخص، تعیین ترکیب جنسی گونه‌ها، آگاهی از وضعیت زیستگاه و بررسی حفاظتی و برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح زیستگاه است.

بررسی میزان مهاجرت یا جابجایی حیات وحش و میزان تقریبی زادوولد و مرگ و میر حیات وحش، شناسایی عوامل تهدید کننده، شناسایی نقاط ضعف و قوت مناطق تحت مدیریت، باعث خواهد شد که با تجزیه تحلیل داده‌ها، تعیین میزان بهره برداری و صدور پروانه‌های شکار شده و بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای تبیین روند جمعیت گونه‌ها و طبقه بندی آنها در رده‌های تهدید ملی استفاده شود.