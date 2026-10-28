سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رد ادعای الزامی بودن ثبت ادعا برای طرح دعوای همه املاک گفت: این الزام در مرحله نخست فقط شامل املاکی است که سند حدنگار آنها از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده و برای سایر املاک، ثبت ادعا اختیاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعظم قویدل، در واکنش به ادعای الزامی بودن ثبت ادعا برای طرح دعاوی مربوط به همه املاک افزود: در حال حاضر چنین الزامی به‌صورت عمومی وجود ندارد و الزام ثبت ادعا در مرحله نخست شامل همه املاک نمی‌شود و صرفاً گروه مشخصی از املاک را در بر می‌گیرد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برخی افراد مدعی شده‌اند قوه قضائیه برای ثبت دادخواست و طرح دعاوی ملکی محدودیت ایجاد کرده و افراد پیش از طرح دعوا باید حتماً ادعای خود را در سامانه ثبت کنند؛ این در حالی است که در حال حاضر الزام ثبت ادعا شامل همه املاک نمی‌شود. همچنین افراد مورد اشاره از عنوان «سامانه ساغر» استفاده می‌کنند، در حالی که عنوان صحیح سامانه مورد اشاره «سامانه ثبت ادعا» است و لازم است در بیان مطالب و تحلیل موضوع، ابتدا عنوان دقیق و رسمی سامانه مورد استفاده قرار گیرد تا از ایجاد ابهام برای مخاطبان جلوگیری شود.

قویدل با تشریح دامنه اجرای این سامانه و با اشاره به آغاز گام نخست راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا از اول خرداد ۱۴۰۵گفت: در این مرحله، سامانه برای درج ادعا نسبت به املاکی راه‌اندازی شده است که دارای سند مالکیت حدنگار بوده و سند آنها از اول فروردین سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: افرادی که نسبت به این دسته از املاک ادعایی دارند باید ابتدا ادعای خود را در سامانه ثبت کنند و پس از دریافت گواهی ثبت ادعا، برای طرح دعوا در مراجع قضایی اقدام کنند.

قویدل گفت: بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در مرحله نخست اجرای سامانه، ملاک اصلی وضعیت سند مالکیت ملک و تاریخ صدور آن است؛ بر این اساس اگر ملکی دارای سند مالکیت حدنگار باشد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده است، شخصی که نسبت به آن ادعای مالکیت، منافع بیش از دو سال یا حق ارتفاق داشته باشد، برای طرح دعوا یا شکایت مربوط باید ادعای خود را در سامانه ثبت کند و گواهی مربوط را دریافت کند و این موضوع صرفاً به ادعا‌های مستند به اسناد عادی محدود نمی‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در مقابل، درباره املاکی که در مرحله نخست راه‌اندازی رسمی سامانه قرار ندارند، ثبت ادعا در حال حاضر اختیاری است و ارائه گواهی ثبت ادعا برای طرح دعوا درباره این املاک الزامی نیست.

قویدل همچنین گفت: سامانه ثبت ادعا هنوز برای سایر گروه‌های املاک به‌طور رسمی راه‌اندازی نشده و مهلت دوساله ثبت ادعا برای این املاک نیز آغاز نشده است. بر اساس اطلاعات واصله، بخشنامه‌ای از سوی قوه قضائیه مبنی بر الزام مردم به ارائه گواهی ثبت ادعا برای طرح دعوا درباره همه املاک صادر نشده است.