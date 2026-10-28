در معاملات امروز ۶ آبان، بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان عرضه ۶۹ هزار و ۵۴۶ تن فرآورده هیدروکربوری در رینگ داخلی و بین‌الملل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در معاملات امروز ۶ آبان‌ماه، بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان عرضه ۶۹ هزار و ۵۴۶ تن فرآورده هیدروکربوری در رینگ داخلی و بین‌الملل است که از این میزان ۲۲ هزارو ۴۶ تن در بازار داخلی و ۴۷ هزارو ۵۰۰ تن در بازار بین الملل عرضه‌می‌شود.

همچنین در بازار برق بورس انرژی ایران ۱۰۸ میلیون کیلووات‌ساعت برق عادی در تابلوی عرضه قرار دارد.