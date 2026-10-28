به همت اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مجموعه مستند «لیلی من» به عنوان اثر برگزیده در نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم قوم‌نگاری فیورنزو سِرا (Fiorenzo Serra Film Festival) ایتالیا به نمایش در می‌آید. این رویداد از ۱۰ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۵ (۱ تا ۵ دسامبر ۲۰۲۶) در شهر ساساری ایتالیا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «لیلی من» از تولیدات مرکز سیمرغ صدا و سیما به تهیه‌کنندگی احمد رمضانی و کارگردانی صادق قاسمی ، در نهمین دوره این جشنواره به عنوان یکی از آثار منتخب انتخاب شده است.

این انتخاب، گامی دیگر در معرفی ظرفیت‌های مستندسازی ایرانی در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده توجه جشنواره‌های معتبر جهانی به تولیدات باکیفیت و هویت‌مدار ایران است.

جشنواره فیورنزو سرا که توسط انجمن سینتکا ساردا و دپارتمان تاریخ و علوم انسانی دانشگاه ساساری برگزار می‌شود، یکی از رویداد‌های تخصصی و مهم در حوزه سینمای قوم‌نگاری و انسان‌شناسی بصری است.

هدف اصلی این جشنواره، معرفی بهترین آثار مستند قوم‌نگاری از سراسر جهان، حفظ و توسعه میراث فرهنگی فیلم‌های مستند، ایجاد زمینه برای همکاری‌های بین‌المللی و تقویت گفت‌و‌گو میان فیلم‌سازان، متخصصان و مخاطبان است.

مجموعه مستند «لیلی من» با بهره‌گیری از پژوهش میدانی گسترده، اثری جذاب و آموزشی است که با هدف آشنایی مخاطبان با نقش عروسک‌های بومی و سنتی در تربیت کودکان اقوام مختلف ایرانی تولید شده است.

این مجموعه بیننده را به سفری در فرهنگ و هویت محلی ایران می‌برد تا از طریق معرفی عروسک‌های سنتی، هویت فرهنگی و اجتماعی این میراث ناملموس را کشف کند و پیوندی میان سنت، انتقال بین‌نسلی دانش و روایت مستند برقرار سازد.

حضور «لیلی من» در این جشنواره، فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های مستندسازی ایران در یکی از رویداد‌های تخصصی اروپا به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بیشتر تولیدات ایرانی به مخاطبان و متخصصان بین‌المللی باشد.