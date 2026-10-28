به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مدیر کل هواشناسی استان گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، شرایط پایداری را برای امروز تا ظهر فردا همراه با غبار صبحگاهی و آسمان صاف تا قسمتی ابری انتظار داریم.

وی افزود: فردا از ساعت‌های بعدازظهر افزایش ابر و همراه با عبور موج ناپایداری طی روز جمعه تا شنبه بعدازظهر بارش پراکنده باران اغلب در مناطق نیمه شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب شرق استان و در ارتفاعات مه پیش بینی می‌گردد.

وی ادامه داد: از نظر دمایی برای امروز تا صبح فردا کاهش دما (بویژه دمای کمینه) و نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دما برای روز‌های پایانی هفته را انتظار داریم.

طی شبانه روز گذشته ایستگاه بام با کمینه دمای ۲ درجه سانتی گراد سردترین، اسماعیل آباد با بیشینه دمای ۲۳ درجه سانتی گراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند، طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۰ و ۱۹ درجه سانتی گراد بود. در بین مراکز شهرستان‌های استان، فاروج با کمینه دمای ۷ درجه سانتی گراد، صفی آباد با بیشینه دمای ۲۱ درجه سانتی گراد سردترین و گرمترین مراکز گزارش شدند.