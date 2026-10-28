کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا در بعدازظهر و شب در محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان به ویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، لنگه و کیش با احتمال ناپایداری جوی همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز ظهر تا شب، ناپایداری جوی و تشدید آن در نقاطی از استان به ویژه شهرستان بندرلنگه پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان کمی تا قسمتی ابری از ظهر تا شب در ارتفاعات و برخی نقاط شهرستان‌های لنگه، خمیر، پارسیان، بستک، بشاگرد، حاجی آباد، رودان، بندرعباس، قشم، شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه توفان تندری و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و تگرگ و سیلابی شدن مسیل ها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود و در تردد‌های عصرگاهی احتیاط لازم بکار گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا در بعدازظهر و شب در محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل غربی استان به ویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، لنگه و کیش با احتمال ناپایداری جوی و تندباد لحظه‌ای و مواج شدن موقتی همراه خواهد بود.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر مرکزی و غربی برای تردد ایمن شناور‌ها انجام شود و شناور‌های سبک و صیادی از رفتن به دریا در این ساعت‌ها خودداری کنند.

او افزود: فردا پنجشنبه گذر ابر در آسمان استان غالب خواهد بود و تداوم ناپایداری‌های عصرگاهی تا پایان هفته در استان پیش بینی می‌شود و از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.