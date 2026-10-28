به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد طهماسبی شاه‌منصوری اظهار کرد: از شکارچیان یک قبضه سلاح و مقداری گوشت بز کوهی در جریان عملیات مشترک یگان حفاظت محیط زیست و عوامل انتظامی در محدوده لملمی این شهرستان کشف شد.

وی ادامه داد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان و عوامل پاسگاه انتظامی آبژدان، هنگام خروج افراد از منطقه و در مسیر جاده اقدام به برپایی ایست و بازرسی کردند، اما متخلفان بدون توجه به دستور ایست مأموران، با خودرو از محل متواری شدند.

وی افزود: با ادامه عملیات و مداخله عوامل انتظامی، سه نفر از افراد حاضر دستگیر شدند؛ با این حال، راننده و سرنشین جلو که مسلح به یک قبضه سلاح کلاشینکف بودند، از محل فرار کردند.

طهماسبی شاه‌منصوری تصریح کرد: در این عملیات، یک قبضه سلاح تک‌لول غیرمجاز ساخت روسیه، ادوات شکار و مقداری گوشت بز کوهی کشف و ضبط شد و افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا با تأکید بر تداوم برخورد با تخلفات شکار و صید غیرمجاز خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست اندیکا با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی، اقدامات لازم را برای برخورد با متخلفان و صیانت از حیات وحش منطقه حفاظت‌شده شیمبار دنبال می‌کند.