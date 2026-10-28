از واحد تولید کننده مخازن ال پی جی و مخازن سوخت در شهرک صنعتی ویان کبودراهنگ بازدید و مشکلات آن بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این واحد تولیدی که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده، برای ۱۰۰ نفر اشتغالزایی شده است.

معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: در استان بیش از هزار و۲۸۰ واحد صنعتی تولیدی فعال هستند که سال گذشته بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از تبصره ۱۸ و از محل منابع بازگشتی حدود ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

نادر رضایی افزود: امسال بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت جایگزین برای واحد صنعتی پیش بینی و ۱.۵ میلیون لیتر تخصیص داده شده و ۳ میلیون لیتر هم به واحد‌های حساس تخصیص می‌یابد.

وهب مختاران مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز گفت: هدف از حضور و بازدید از واحد‌های صنعتی، آشنایی با مسائل و مشکلات این واحد‌ها و تلاش برای رفع آنهاست تا چرخ‌های تولید روان‌تر در استان حرکت و به تولید و اشتغال کمک کند.