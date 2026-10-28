به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید پارسا در گردهمایی دبیران کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌های سراسر کشور افزود: آموزش‌وپرورش رکن اصلی جامعه و مسیر توسعه پایدار کشور از مدرسه می‌گذرد، اما تحقق این باور نیازمند توجه عملی و اقدامات مؤثر است تا این موضوع صرفاً در حد شعار باقی نماند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران با اشاره به رویکرد وزیر آموزش‌وپرورش در جلب مشارکت بخش‌های مختلف کشور بیان کرد: با فضایی که دکتر کاظمی در آموزش‌وپرورش ایجاد کرده است، زمینه مشارکت دستگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های آنان برای کمک به این حوزه فراهم شده است.

پارسا، بازگشایی مدارس و اجرای پروژه مهر را نمونه‌ای از این رویکرد دانست و گفت: در شهر تهران، در جریان بازگشایی مدارس، مسئولان و نمایندگانی از بخش‌های مختلف کشور در مدارس حضور پیدا کردند. حضور مسئولان ارشد اجرایی و نمایندگان مجلس در این برنامه‌ها نشان داد که می‌توان ظرفیت‌های مختلف کشور را برای حمایت از آموزش‌وپرورش به میدان آورد.

وی افزود: در دولت چهاردهم، توجه ویژه‌ای به آموزش‌وپرورش صورت گرفته است و این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جایگاه این نهاد در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های کلان کشور باشد.

پارسا تصریح کرد: شرایط جنگی و مسائل کلان کشور ممکن است روند برخی تغییرات و تحولات در آموزش‌وپرورش را کند کرده باشد؛ با این حال، توجه ویژه دولت به این حوزه ظرفیت ارزشمندی است که باید از آن برای بهبود شرایط آموزش‌وپرورش استفاده کرد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس رؤسای آموزش‌وپرورش در سال جاری خاطرنشان کرد: حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مختلف در این اجلاس، نشان‌دهنده شکل‌گیری نگاه جدی‌تری به آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران تأکید کرد: اگر باور داریم که مسیر توسعه پایدار کشور از آموزش‌وپرورش و مدرسه می‌گذرد، باید این نگاه در عمل نیز مورد توجه قرار گیرد. چنین رویکردی می‌تواند به بهبود شرایط آموزش‌وپرورش و افزایش حمایت سایر بخش‌ها از مأموریت‌های این نهاد منجر شود.

دبیرخانه آموزش عمومی قرآن، ظرفیت مهمی برای تقویت حکمرانی آموزشی است

پارسا با اشاره به اهمیت توسعه آموزش عمومی قرآن کریم گفت: استقرار دبیرخانه آموزش عمومی قرآن کریم در وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند ظرفیت ارزشمندی برای ارتقای حکمرانی در این حوزه ایجاد کند.

وی افزود: با توجه به مسئولیت دستگاه‌های مختلف در زمینه آموزش عمومی قرآن کریم، استمرار فعالیت دبیرخانه در وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند زمینه همکاری منسجم‌تر دستگاه‌ها و تقویت نقش راهبری این وزارتخانه را فراهم کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران با قدردانی از حضور معاونان پرورشی و دبیران کمیسیون‌های آموزش عمومی قرآن استان‌های سراسر کشور در این گردهمایی، برای حاضران آرزوی موفقیت کرد.