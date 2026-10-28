نشست علنی مجلس شورای اسلامی به صورت حضوری و مجازی به ریاست رئیس مجلس و با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید علی مدنی زاده که برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس در نشست علنی حضور یافته بود در سخنانی گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی روند کاهنده پیدا کرده و به زودی آثار تورمی خود را نشان خواهد داد.

وی افزود: مالیات ۱۰ میلیون از کسب و کار‌ها را صفر کردیم و تمرکز خود را به سمت بنگاه‌های بزرگی که فرار مالیاتی داشتند بردیم و در یک فقره جلوی ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را گرفتیم.

در این نشست همچنین تعدادی از وکلای ملت به عنوان عضو و یا ناظر در مجامع و شورا‌ها و ستاد‌ها انتخاب شدند.