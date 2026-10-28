به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رزمایش بزرگ «جان‌فدای ۲» امروز ششم آبان‌ماه با هدف نمایش همبستگی و وحدت ملت در دفاع از وطن، در سرتاسر استان لرستان در حال برگزاری است.

در این رزمایش، مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه لرستان با حضور گسترده و پرشور خود، بار دیگر پایبندی به آرمان‌های انقلاب و آمادگی برای دفاع از میهن اسلامی را به نمایش می‌گذارند.

امروز، در برهه‌ای حساس از تاریخ پرافتخار ایران اسلامی، وحدت، همبستگی، بصیرت و اقتدار ملی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است و ملت بزرگ ایران، با تکیه بر ایمان، فرهنگ عاشورایی و روحیه سلحشوری، در برابر تهدید‌ها و دشواری‌ها ایستاده و با پاسداشت خون شهیدان، بر عهد خود با استقلال، عزت و سربلندی میهن استوار مانده است.

خیابان‌ها و میادین لرستان نیز امروز بازتاب‌دهنده اراده مردمی است که یاد و نام شهیدان را چراغ راه آینده می‌دانند و خواهان پیگیری مسئولانه و عادلانه خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده، در چارچوب قانون و با حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند.

این رزمایش همچنین فرصتی برای نمایش همبستگی ملی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و اعلام آمادگی برای پاسداری از استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور است؛ بیعتی که در پرتو آگاهی، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی معنا می‌یابد.

مرحله نخست رزمایش «جان فدایان ایران» ۲۷ شهریور در لرستان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.