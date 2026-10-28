معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل‌ها، بر ضرورت رفع موانع فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تقویت مشارکت اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل‌ها، بر ضرورت رفع موانع فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و تقویت مشارکت اجتماعی تأکید کرد.

رسول مقابلی با بیان اینکه همدلی، همگرایی و حضور در کنار مردم از ویژگی‌های اصلی سمن‌هاست، افزود: دستگاه‌های متولی با تسهیل مسیر فعالیت تشکل‌ها، زمینه رشد و توسعه گروه‌های خودجوش مردمی را فراهم کنند.

وی همچنین تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش نشاط و تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی را از رسالت‌های مهم سازمان‌های مردم‌نهاد دانسته و خواستار ارائه راهکار‌های عملیاتی از سوی این تشکل‌ها برای حل مسائل جامعه شد.

در این جلسه درخصوص صدور پروانه تاسیس و استمرار فعالیت برخی تشکل‌های اجتماعی مردم‌نهاد در شورای توسعه و حمایت از تشکل‌ها، تصمیمات لازم اتخاذ شد.