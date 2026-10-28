به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، محمد اسماعیل حاتمی گفت: در اقدامی خداپسندانه و با مشارکت خیرین نیکوکار، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان بجنورد، زمینه آزادی ۳۷ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد و زندانیان متنبه‌شده در سطح استان فراهم شد.

وی با اشاره به نقش مؤثر مشارکت‌های مردمی در بازگشت زندانیان به آغوش خانواده‌هایشان افزود: بخشی از موانع مالی آزادی این زندانیان با گذشت و بخشش شکات برطرف شد که نشان‌دهنده اهمیت ترویج فرهنگ گذشت، نوع دوستی و مسئولیت پذیری اجتماعی است.

سرپرست اداره کل زندان‌های خراسان‌شمالی با قدردانی از خیرین، مجموعه ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و شکات نیک‌اندیش افزود: آزادی زندانیان واجد شرایط و حمایت از بازگشت آنان به جامعه، از رویکرد‌های مهم مجموعه زندان‌ها در مسیر اصلاح و تربیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.