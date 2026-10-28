به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، به همراه معاون وزیر و نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست کشور، با هدف بازدید میدانی از طرح‌های اقتصادی و بررسی ظرفیت‌های تولیدی و زیست‌محیطی منطقه آزاد ماکو، از طریق فرودگاه این منطقه وارد ماکو شدند.

این هیئت امروزبا هدف بررسی میدانی وضعیت طرح‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بررسی موضوعات زیست‌محیطی به منطقه آزاد ماکو سفر کرده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، بازدید از نیروگاه خورشیدی فرودگاه و افتتاح طرح کشت ریواس در روستای قیاس، از برنامه‌های روز نخست این سفر است.

اعضای هیئت در ادامه، در قالب دو گروه از منطقه حفاظت‌شده مراکان، تالاب چشمه ثریا، محدوده فرسایش بادی و دیوار مرزی در بورالان، باغ گردو و پسته دشت زیدون، واحد‌های تولید پوشاک، کارخانه روغن‌کشی و نیروگاه خورشیدی شهرک صنایع سبک بازدید می‌کنند.

کلنگ‌زنی مجتمع چندمنظوره گردشگری و بازدید از پایانه مرزی بازرگان و گمرک نیز در برنامه این سفر قرار دارد.

همچنین نشست مشترک با مدیران و معاونان سازمان منطقه آزاد ماکو و امضای تفاهم‌نامه، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هیئت است.