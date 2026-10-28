شهرستان بیله‌سوار با برخورداری از عرصه‌های مستعد کشت سماق، به‌ویژه در مراتع روستای خاکریز، یکی از قطب‌های ارزشمند تولید این گیاه دارویی در شمال غرب کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وحید نورافکن، بخشدار مرکزی بیله‌سوار با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های بومی منطقه، از قرار گرفتن برنامه حفاظت، احیاء و توسعه ۴۰ هکتار از عرصه‌های سماق روستای خاکریز در دستور کار خبر داد و گفت: احیاء و توسعه این ظرفیت ارزشمند در کنار اجرای طرح‌های احیای مراتع، کشت گیاهان دارویی و مشارکت مردم، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی روستا و صیانت از سرمایه‌های طبیعی منطقه باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر روستای خاکریز در حوزه سماق و گیاهان دارویی اظهار کرد: مناطق روستایی شهرستان بیله‌سوار از توانمندی‌های ارزشمندی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و تولید گیاهان دارویی برخوردار هستند که شناسایی، حفاظت و بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوار‌های روستایی و تقویت اقتصاد محلی ایفا کند.

نورافکن افزود: سماق خاکریز یکی از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی منطقه است که حفاظت از آن باید در کنار برنامه‌ریزی برای احیاء، توسعه و بهره‌برداری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، پیگیری برنامه حفاظت، احیاء و توسعه ۴۰ هکتار از عرصه‌های سماق این روستا در دستور کار قرار می‌گیرد تا با اتخاذ رویکردی جامع، زمینه صیانت از این ذخیره طبیعی و استفاده پایدار از منافع اقتصادی آن فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت احیای مراتع و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی عنوان کرد: کپه‌کاری ۲۵ هکتار از مراتع روستای خاکریز نیز به‌عنوان یکی از برنامه‌های مورد تأکید برای بهبود وضعیت مراتع، حفظ منابع آب و خاک و افزایش توان تولیدی عرصه‌های طبیعی مطرح است و اجرای اصولی این طرح می‌تواند در بازسازی پوشش گیاهی و تقویت گونه‌های ارزشمند مرتعی مؤثر باشد.

بخشدار مرکزی بیله‌سوار ادامه داد: اجرای طرح‌های احیایی متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت اکولوژیکی منطقه، نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ رطوبت زمین و افزایش پایداری منابع طبیعی دارد.

وی تأکید کرد: اجرای طرح‌های کپه‌کاری باید با نظر کارشناسی و متناسب با شرایط خاک، میزان بارندگی و گونه‌های بومی منطقه انجام شود تا ضمن تقویت پوشش گیاهی، زمینه بازگشت گونه‌های ارزشمند مرتعی و افزایش تاب‌آوری مراتع در برابر خشکسالی فراهم شود.

نورافکن همچنین با اشاره به ظرفیت توسعه کشت گیاهان دارویی در منطقه خاکریز اظهار کرد: زیره سبز از جمله گیاهان دارویی است که با توجه به دوره رشد نسبتاً کوتاه و نیاز آبی متناسب با شرایط کشت آن، می‌تواند در صورت تأیید کارشناسی و بررسی شرایط اقلیمی و خاک منطقه، به‌عنوان یکی از گزینه‌های قابل بررسی برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی، به‌ویژه در مناطقی که با محدودیت منابع آب و آثار خشکسالی مواجه هستند، نیازمند انتخاب گونه‌های سازگار، آموزش بهره‌برداران، بررسی بازار فروش و فراهم کردن زمینه فرآوری و عرضه محصول است. تحقق این موارد می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال جوانان و درآمدزایی خانوار‌های روستایی ایجاد کند.

بخشدار مرکزی بیله‌سوار گفت: باید با استفاده از ظرفیت شورا‌های اسلامی، دهیاری‌ها، بهره‌برداران و دستگاه‌های مسئول، زمینه همکاری بیشتر مردم در حفاظت از مراتع، عرصه‌های سماق و سایر ذخایر طبیعی فراهم شود. همچنین آگاهی‌بخشی درباره اهمیت منابع طبیعی و آثار تخریب آن بر معیشت نسل‌های آینده، یکی از ضرورت‌های اساسی در این مسیر است.