رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۲۳۰ اختراع و ۱۰۴ طرح صنعتی مرتبط با زعفران در این مرکز ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،سیامک اسلامی دیروز در سومین همایش روز ملی زعفران ایران افزود: مراحل ثبت علامت جمعی زعفران با هدف تقویت برند این محصول ایرانی تا ۳۰ روز آینده به پایان می‌رسد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از زعفران و صیانت از دارایی‌های فکری مرتبط با این محصول اظهار کرد: در مرکز مالکیت معنوی، تلاش‌هایی برای حمایت از زعفران انجام شده و اقدامات وارد مراحل اجرایی شده است.

اسلامی با اشاره به اهمیت علایم تجاری در معرفی و عرضه محصولات گفت: در سطح جهان ۴۵ طبقه کالا و خدمات تعریف شده است که بیش از ۷۰ هزار نوع کالا و خدمت با علائم تجاری مختلف در این طبقات به مردم عرضه می‌شودو در حوزه علایم تجاری مرتبط با زعفران نیز تاکنون ۱۵ هزار و ۵۶ علامت در طبقه تجاری مورد نظر به ثبت رسیده است.

وی همچنین به اهمیت نشانه‌های جغرافیایی در حمایت از محصولات بومی اشاره کرد و گفت: تاکنون سه نشانه جغرافیایی برای کالا‌ها و محصولاتی ثبت شده است که به یک منطقه خاص تعلق دارند و هویت و ویژگی‌های آنها با همان منطقه پیوند خورده است.

رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر ضرورت معرفی زعفران ایرانی در بازار‌های جهانی افزود: لازم است برای زعفران ایران یک علامت تاییدی مشخص طراحی شود تا مصرف‌کنندگان در بازار‌های داخلی و خارجی بتوانند محصول معتبر ایرانی را از سایر محصولات تشخیص دهند.

وی خاطرنشان کرد: این علامت می‌تواند مشابه نشان‌هایی مانند سیب سلامت یا نشان استاندارد ایران باشد و به‌عنوان نشانه‌ای ویژه برای معرفی و تایید زعفران ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.

حمایت از کشاورزان و ثبت برند ملی؛ دو ضرورت برای تقویت جایگاه جهانی زعفران ایران

رئیس شورای ملی زعفران نیز با تاکید بر ضرورت حمایت از زعفران‌کاران گفت: تامین به‌موقع تسهیلات، حمایت در تامین نهاده‌ها و مدیریت منابع آب از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند فشار هزینه‌های تولید را از دوش کشاورزان بردارد و زمینه پایداری تولید این محصول راهبردی را فراهم کند.

محسن احتشام با اشاره به چالش‌های تولید زعفران اظهار کرد: حمایت از کشاورزان زعفران‌کار باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد و تسهیلات بانکی به‌موقع، تامین نهاده‌های مورد نیاز و توجه به موضوع آب از راهکار‌های اساسی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان است.

وی افزود: زعفران محصولی است که برداشت آن در بازه زمانی کوتاهی انجام می‌شود و گل زعفران نیز عمر کوتاهی دارد؛ از این رو در فصل برداشت باید حجم زیادی از گل در مدت محدودی جمع‌آوری و فرآوری شود.

رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: با توجه به محدودیت زمانی برداشت، برنامه‌ریزی برای تامین نیروی کار مورد نیاز و ارتقای مهارت کارگران این بخش اهمیت زیادی دارد و باید برای افزایش توانمندی نیروی انسانی در مراحل برداشت و فرآوری زعفران اقدام شود.

احتشام با اشاره به روند رو به رشد کشت محصولات ارگانیک در جهان گفت: گرایش بازار‌های جهانی به محصولات ارگانیک در حال افزایش است و زعفران ایران نیز برای بهره‌گیری از این ظرفیت به برنامه‌ریزی هدفمند نیاز دارد.

وی افزود: توجه به تولید ارگانیک، رعایت الزامات کیفی و فراهم کردن زمینه عرضه محصول مطابق با استاندارد‌های مورد انتظار بازار‌های هدف، می‌تواند به تقویت جایگاه زعفران ایران در بازار‌های جهانی کمک کند.

رئیس شورای ملی زعفران همچنین از اقدامات انجام‌شده برای ثبت برند ملی زعفران خبر داد و اظهار کرد: برند ملی زعفران طراحی شده و برای ثبت آن در سازمان مالکیت معنوی ایران اقدام کرده‌ایم و سایر مراحل مرتبط نیز در حال انجام است.

احتشام تاکید کرد: تقویت برند ملی زعفران در کنار حمایت از کشاورزان، ارتقای کیفیت تولید و توجه به نیاز بازار‌های جهانی می‌تواند زمینه معرفی بهتر این محصول ایرانی و افزایش قدرت رقابت آن در بازار‌های بین‌المللی را فراهم کند.

در این مراسم از گواهینامه ثبت جشنواره بین المللی روز زعفران در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور رونمایی انجام شد.