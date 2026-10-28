به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محور‌های مواصلاتی منتهی به تهران و بارش پراکنده باران در محور‌های استان گیلان خبر داد.

سرهنگ قلی‌نیا درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: بارش پراکنده باران در اکثر محور‌های استان گیلان گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج در محدوده استاندارد تا پل کلاک، محور شهریار ـ تهران در محدوده شهریار تا شهر قدس و آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده احمدآباد مستوفی نیمه‌سنگین است.