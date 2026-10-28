تفاهم‌نامه همکاری اجرای طرح ملی «همیار گاز» میان اداره کل آموزش وپرورش خراسان جنوبی و شرکت گاز استان برای ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی و ارتقای آگاهی دانش‌آموزان به امضا رسید.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، تفاهم نامه همکاری آموزش وپرورش و شرکت گاز خراسان جنوبی زمینه آموزش تخصصی و فرهنگ سازی برای مصرف ایمن و بهینه گاز در مدارس را فراهم می‌کند.

برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی طرح ملی همیار گاز ویژه مدیران و معلمان، تهیه بسته‌های آموزشی مرتبط با مصرف ایمن و بهینه گاز، برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه وقدردانی از مدیران، معلمان و دانش‌آموزان برتر استانی و کشوری، از محور‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.

ارائه مشاوره‌های تخصصی، تبادل تجربیات با هدف ارتقای کیفیت آموزش و تأمین وسایل و کمک‌آموزشی مورد نیاز در حوزه انرژی، حسب تشخیص و توافق طرفین از دیگر زمینه‌های همکاری دو مجموعه در اجرای این طرح خواهد بود.

همچنین مقرر شد: به منظور برنامه‌ریزی، هماهنگی و پیگیری اجرای مفاد تفاهم‌نامه، کمیته راهبری با حضور نمایندگان شرکت گاز و اداره کل آموزش وپرورش خراسان جنوبی تشکیل شود.

اجرای طرح ملی همیار گاز در مدارس، گامی برای نهادینه سازی فرهنگ مصرف مسئولانه انرژی و آشنایی دانش‌آموزان با اصول ایمنی در استفاده از گاز طبیعی است؛ آموزشی که می‌تواند از محیط مدرسه به خانواده‌ها و جامعه نیز گسترش یابد.