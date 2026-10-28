استاندار آذربایجان‌غربی در پیامی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برلزوم ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، تقویت امنیت سایبری، آموزش نیروی انسانی و پیش‌بینی سازوکار‌های لازم برای استمرار خدمات عمومی در شرایط بحرانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل منتشر شد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پدافند غیرعامل، راهبردی بنیادین برای صیانت از جان و امنیت مردم، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تضمین تداوم خدمات ضروری در برابر تهدیدات نظامی، سایبری، شناختی و اقتصادی است و تجربه جنگ تحمیلی رمضان، نشان داد که حفظ امنیت پایدار کشور، در گرو وحدت و انسجام ملی، هماهنگی ارکان نظام و همراهی مردم و مسئولان است.

ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، تقویت امنیت سایبری، آموزش نیروی انسانی و پیش‌بینی سازوکار‌های لازم برای استمرار خدمات عمومی در شرایط بحرانی، ضرورتی انکارناپذیر بوده و در این مسیر، مردم شریف و مرزنشینان غیور استان، مهم‌ترین پشتوانه امنیت پایدار و سرمایه ارزشمند جامعه به شمار می‌روند.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته نکوداشت پدافند غیرعامل، از تلاش‌های متخصصان، مدیران، کارشناسان و فعالان این عرصه قدردانی نموده و بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی، مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین برای افزایش تاب‌آوری استان تأکید دارم.

امید است با اتکال به خداوند متعال، پیروی از رهنمود‌های مقام معظم رهبری، همبستگی مردم و مسئولان و تلاش مسئولانه دستگاه‌ها، بتوانیم تهدید‌ها را با تدبیر و آمادگی مدیریت کرده و مسیر توسعه، امنیت و آرامش پایدار آذربایجان‌غربی را با اطمینان بیشتری دنبال کنیم.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان‌غربی