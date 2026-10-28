پخش زنده
امروز: -
از افتتاح مدرسه اوتیسم تا اهدا لوازم ضروری زندگی به محرومان در شاهین شهر را در این بسته خبری بخوانید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دومین مدرسه اوتیسم شاهین شهر در حال ساخت است.
فرماندار شاهین شهر و رئیس شورای آموزش و پرورش شاهین شهر در نشست شورای آموزش و و پرورش این شهرستان گفت: هر چند ساخت این مدرسه در رفع مشکل کمبود فضای آموزشی تاثیری ندارد، اما با توجه به شرایط خانوادههای دارای فرزند اوتیسم ساخت این مدرسه ضروری بود.
ناصر اسدی همچنین افزود: شایعه مجازی شدن مدارس صحت ندارد و در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است.
پنجمین رزمایش اهدا لوازم ضروری زندگی به محرومان در شاهین شهر اجرا شد.
مدیر کمیته امداد خمینی شاهین شهر گفت: در این رزمایش به سی و پنج نفر از خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد اقلامی شامل یخچال، لباسشویی، فرش و اجاق گاز اهدا شد.
حسین اقدامی افزود: علاوه بر این در این رزمایش صد بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.
وی گفت: ارزش این اقلام بیست میلیارد ریال بود که از محل کمک خیران تامین شد.
مدیر کمیته امداد خمینی شاهین شهر افزود: مردم در صورت تصمیم برای کمک به نیازمندان میتوانند از طریق سامانههای صدقه من یا سما اقدام کنند.