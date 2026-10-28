به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دومین مدرسه اوتیسم شاهین شهر در حال ساخت است.

فرماندار شاهین شهر و رئیس شورای آموزش و پرورش شاهین شهر در نشست شورای آموزش و و پرورش این شهرستان گفت: هر چند ساخت این مدرسه در رفع مشکل کمبود فضای آموزشی تاثیری ندارد، اما با توجه به شرایط خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم ساخت این مدرسه ضروری بود.

ناصر اسدی همچنین افزود: شایعه مجازی شدن مدارس صحت ندارد و در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است.

پنجمین رزمایش اهدا لوازم ضروری زندگی به محرومان در شاهین شهر اجرا شد.

مدیر کمیته امداد خمینی شاهین شهر گفت: در این رزمایش به سی و پنج نفر از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد اقلامی شامل یخچال، لباسشویی، فرش و اجاق گاز اهدا شد.

حسین اقدامی افزود: علاوه بر این در این رزمایش صد بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.

وی گفت: ارزش این اقلام بیست میلیارد ریال بود که از محل کمک خیران تامین شد.

مدیر کمیته امداد خمینی شاهین شهر افزود: مردم در صورت تصمیم برای کمک به نیازمندان می‌توانند از طریق سامانه‌های صدقه من یا سما اقدام کنند.