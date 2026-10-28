به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در آیین معارفه دادستان جدید پیرانشهر با اشاره به اجرای سند تحول دستگاه قضایی گفت: هم‌ اکنون ارجاع پرونده در دستگاه قضایی به صورت هوشمند انجام می‌شود.

محمد علی‌نژاد افزود: از اول آبان‌ماه در تمام حوزه‌های قضایی استان، ضمانت‌نامه‌ها به صورت الکترونیکی وآنلاین اخذ می‌شود.

لقمان خسروپور فرماندار پیرانشهر هم در این مراسم گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شخصی که توفیق خدمت پیدا می‌کند باید با تمام توان و قوا خدمت کند، چون مردم ما لایق بهترین‌ها هستند.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های علیرضا هاتفی، جعفر علی‌پور به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب پیرانشهر معرفی شد.